Trebanjska senzacija v Celju

7.2.2019 | 08:55

Foto: I. V./arhiv DL

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so sinoči v Celju pripravili pravo senzacijo in državnim prvakom prizadejali že tretji poraz v sezoni. Prvega so jim zadali Novomeščani v superfinalu, drugega pa v ligaškem dvoboju Ribničani.

Tekma v Celju je bila izenačena, Trebanjci so prvič povedli z zadetkom Cirarja v deveti minuti s 4:3, do dveh zadetkov prednosti (8:6) pa so prvi prišli Celjani z dvema zaporednima zadetkoma Kodrina v sredi polčasa. A so jih Trebanjci kmalu ujeli in tik pred odmorom znova povedli (13:12). V drugem polčasu je domačim rokometašem sicer uspelo nekajkrat izenačiti, a so potem vsakič znova povedli Trebanjci, za kar je imel največ zaslug Gal Cirar, ki je v zadnjih dvajsetih minutah tekme dosegel kar osem zadetkov in v 57. minuti popeljal Trimo v vodstvo s 27:24. Celjani so tedaj poskušali vse, da bi se le rešili, a sta v odločilnih trenutkih Kotar z enim in Udovič z dvema zadetkoma razblinila vse dvome o zmagovalcu in dobro minuto pred koncem je Trimo vodil za pet zadetkov kolikor je bila tudi razlika na koncu srečanja.

Benjamin Teraš, trener Trima je po tekmi povedal: »To je senzacija, Celje je vrhunska ekipa, mi pa smo jo premagali. Bili smo še bolj agresivni kot sicer, razliko pa je naredil naš vratar, ki je branil več kot sicer. Dal nam je krila in potem smo lažje igrali v napadu, imeli dobro realizacijo in na koncu zasluženo zmagali.«

S to zmago se je Trimo še bolj zasidral v sredini lestvice in si precej povečal možnosti, da bi v drugem delu prvenstva igral celo v skupini za razvrstitev od 1. do 6. mesta.

Preostale tekme sedemnajstega kroga bodo na sporedu v soboto, ko bo Krka igrala doma z Jeruzalemom Ormožem,Dobova doma s Svišem in Ribnica doma s Škofjo Loko.

Celje Pivovarna Laško : Trimo Trebnje 26:31 (12:13)

Celje Pivovarna Laško: Vujović 9 (3), Jurečič 2, Kljun, Razgor 2 (1), Ovniček, Marguč 4 (2), Šarac 1, Nenadić, Panjtar, Accambray, Ferlin, Kodrin 5, Horžen 1, Makuc 1, Anić, Bećiri 1.

Trimo Trebnje: Cvetko 2, Seferović 3, Dobovičnik 1, Hasić, Mat. Kotar 2, Mi. Kotar, Mar. Kotar 2, Udovič 3, Sašek, Redek, Brana, Bojanić 4, Grbič 2, Grandovec 1, Cirar 11 (2), Urbič.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 8 (6), Trimo Trebnje 4 (2).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 2, Trimo Trebnje 10 minut.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 30, 2. Riko Ribnica 27, 3. Gorenje Velenje 22, 4. Maribor Branik 20, 5. Urbanscape Loka 18, 6. Koper 2013 17, 7. Trimo Trebnje 17, 8. Krka 15, 9. Jeruzalem Ormož 11, 10. Dobova 8, 11. Dol TKI Hrastnik 7, 12. Sviš Ivančna Gorica 2.

I. Vidmar