Za praznik Življenje ni praznik

7.2.2019 | 10:30

Slavnostna govornica Irena Vide (Foto: M. L.)

Zbrane je nagovoril tudi Cankar. (Foto: M. L.)

Spored je bil tudi pesem. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Osnovni šoli Jožeta Gorjupa so z včerajšnjo proslavo zaznamovali slovenski kulturni praznik. Prireditev z naslovom 'Življenje ni praznik' so posvetili tudi Cankarjevemu letu 2018, zato so učenci pod vodstvom mentorjev izvedli odrsko uprizoritev, katere vsebina se je nanašala na Cankarja. V sporedu so predstavili tudi nekaj kratkih filmov, ki so jih vsebinsko povezali s Cankarjevimi literarnimi besedili. S sporedom so izrazili med drugim podcenjujoč družbeni odnos do kulture in umetnosti v Cankarjevem času in pri tem odprli vprašanje o takem odnosu danes.

Ravnateljica Melita Skušek se je zahvalila učencem in mentoricam za, kot je rekla, »to odlično ogledalo sedanjosti in preteklosti«. Slavnostna govornica je bila kostanjeviška rojakinja Irena Vide, direktorica novomeške televizije Vaš kanal. Osnovna šola Jožeta Gorjupa je že ves čas kovnica kulture, je rekla Videtova. Kostanjevica na Krki je po njenem kulturno okolje in kulturno središče. Svojega mesta se Videtova spominja kot večkulturnega prostora, ki domačine zaznamuje v dobrem. Temu večkulturnemu okolju, ki ga je bogatil tudi nekdanji kostanjeviški kulturni dom, je dal s svojim vsestranskim delovanjem pečat Lado Smrekar.

Obiskovalci prireditve, ki jih je nagovoril tudi župan Ladko Petretič, so si lahko ogledali šolsko razstavo ilustracij, povezanih s Cankarjevi književnimi besedili.

M. L.

