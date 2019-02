Naslednja proslava morda že v novem kulturnem centru

7.2.2019 | 11:40

Na prireditvi so prikazali raznolikost kulturnega ustvarjanja v vseh štirih občinah.

Jože Korbar

Mojca Femec

Trebnje - Trebnje je včeraj gostilo osrednjo medobčinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki kroži po občinah Mirnske in Temeniške doline. Slavnostna govornica je bila pisateljica in predavateljica Petra Škarja, ki prihaja iz Hrastovice pri Mokronogu.

Po njenih besedah se zavedamo pomena kulture. »Kultura je tista, ki nas povezuje, je tista, ki nam daje čustva. S čustvi postanemo ljudje. Sicer smo samo neke številke, ki tavamo po svetu in iščemo smisel življenja. Spoštujmo kulturo, dajmo nekaj v njo. Predvsem pa se zavedajmo, da tudi preko kulture dajemo zgled ostalim ljudem in naslednjim generacijam. To potrebujemo in to nas ohranja najbolj človeške in najbolj prijetne ljudi,« je dejala.

S prireditvijo so se spomnili na našega največjega pesnika Franceta Prešerna, letos pa Slovenci obeležujemo tudi 200 let od smrti Valentina Vodnika, pisca prve slovnice v slovenskem jeziku. Pod okriljem trebanjske izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) so jo soustvarjali občinski pihalni orkester Trebnje pod vodstvom Primoža Kravcarja, trebanjske mažorete, učitelji trebanjske glasbene šole, učenci podružnične šole na Trebelnem, Luka Bregar, Ragle, Oktet Lipa in tenorist Diego Barrios Ross ter scenaristka in povezovalka programa Petra Krnc Laznik.

V imenu županov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert je zbrane nagovoril tudi trebanjski podžupan dr. Jože Korbar. Kot je dejal, že vrsto let potekajo številne aktivnosti, povezane z izgradnjo novega kulturnega centra v Trebnjem, ki bo številnim kulturnikom omogočal boljše pogoje za delo. »Še kar nekaj organizacijskih in tehničnih ovir bo potrebno premagati, od predstavitve Komunale Trebnje do izgradnje začasnega nasipa, ampak po uspešno zaključenih pogovorih s slovenskimi železnicami in drugimi deležniki, bo v kratkem vloženo gradbeno dovoljenje in z malo sreče se bodo pripravljalna dela začela že v letošnjem letu,« je dejal Korbar, ki upa, da bodo naslednjo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo čez štiri leta spet v Trebnjem, morda le gostili v novem kulturnem centru.

Svoj nagovor je zaključil z zahvalo Mojci Femec, ki je 20 let delala na trebanjski izpostavi JSKD in je s svojimi nasveti, pomočjo in organizacijo prireditev soustvarjala kulturni utrip v vseh štirih občinah. Priznanje ji je izročil profesor Jože Zupan, tudi častni občan šentrupertske občine. »To je veliko presenečenje, se še vedno nisem popolnoma umirila. To presenečenje je nekaj zelo lepega in nadaljevanje tistega, kar smo dvajset let skupaj gradili,« je Femčeva sinoči dejala po koncu prireditve in se je ob tej priložnosti zahvalila vsem, ki so v teh letih z njo sodelovali. Od lani je zaposlena na Gasilski zvezi Trebnje, a čeprav je bila zamenjava službe kar težka odločitev, ji je bilo vseeno nekoliko lažje, ker jo je nasledila Joži Sinur, ki je po njenih besedah srčna, z ogromno dobre volje in bo zagnano nadaljevala delo.

Besedilo in fotografije: R. N.

