Skupna skrb za spomenike NOB

7.2.2019 | 12:45

Lojze Štih, Miran Stanko in Darja Planinc (Foto: B. B.)

Krško - Občina Krško, območno Združenje borcev za vrednote NOB in Kulturni dom Krško, so včeraj podpisali pismo o nameri sodelovanja pri varstvu in upravljanju spomenikov in obeležij NOB.

Kot je povedal krški župan Miran Stanko, so ti spomeniki skupna dobrina, ki jih je potrebno obravnavati tako kot vse druge spomenike s kulturno in zgodovinsko vrednostjo. Občina Krško sicer za obnovo kulturnih spomenikov letno razpiše okoli 40.000 evrov, ki jih večinoma nameni za obnovo sakralnih objektov, manjši delež pa gre tudi za obnovo spomenikov in obeležij, ki spominjajo na dogodke iz časa druge svetovne vojne.

Na območju krške občine je 71 takih spomenikov, zanje pa skrbi območno Združenje borcev za vrednote NOB Krško. Kot je ob podpisu pisma o nameri povedal predsednik združenja Lojze Štih, so spomeniki v razmeroma dobrem stanju, saj so v zadnjih 15 letih s finančno pomočjo krške občine obnovili vse tiste, ki so bili potrebni obnove.

»Občina je v preteklih letih združenju za obnove spomenikov namenjala med 1.500 in 3.000 evrov. Največji zalogaj so bili bolnišnica in tehnika na Bohorju, centralni spomenik na Senovem, centralni spomenik izgnancem in žrtvam vojnega nasilja v Brestanici, centralni spomenik na krškem pokopališču in spomenik narodni herojinji Milki Kerin,« našteva Štih.

Združenje bi zdaj rado uredilo še lastništvo spomenikov - pri tistih, ki stojijo na zemljiščih občine, to ni sporno - vsaj tiste najpomembnejše pa bi radi tudi zavarovali pri kateri od zavarovalnic, saj so spomeniki iz časa NOB pri nas vse pogosteje tarča uničevanja in kraj. »Če bi nekdo barabinsko požgal npr. bolnišnico na Bohorju, je s svojim denarjem ne bi mogli več obnoviti,« opozarja Štih.

Združenje borcev za vrednote NOB Krško je pred kratkim mestnemu muzeju, ki deluje v okviru Kulturnega doma Krško, predalo tudi vso dokumentacijo o spomenikih NOB v občini. Pri popisu sta veliko dela opravila Anton Petrovič in kustosinja mestnega muzeja Helena Rožman. Kot je povedala direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc, bo muzej v prihodnje sodeloval tudi pri predstavitvi te dediščine javnosti in bo priložnostno, npr. ob obletnicah dogodkov in osebnosti, pomagal pri pripravi programa aktivnosti.

B. Blaić

