Župančičevi priznanji Janku Balkovcu-Jazu in Gregorju Zagorcu

7.2.2019 | 14:30

Dobitnik Župančičeve plakete Janko Balkovec je nastopil kot Jazo.

Gregor Zagorc

Črnomelj - V tukajšnjem kulturnem domu je bila včeraj osrednja črnomaljska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri so podelili tudi Župančičeva priznanja. Pozdravni nagovor je imel župan Andrej Kavšek, slavnostni govornik pa je bil Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Hudolin je med drugim dejal, da ima Črnomelj pestro zgodovino in vsako obdobje je v njem pustilo pomemben pečat.

Župančičevo plaketo kot najvišje občinsko priznanje na področju kulture si je tokrat prislužil Janko Balkovec-Jazo s Perudine pri Vinici. Balkovec že več kot 50 let prizadevno dela v ljubiteljski kulturi in je trajno obeležil zgodovino ljudskega izročila domačega kraja. Njegov prispevek v ljubiteljski kulturi je toliko bolj občudovanja vreden, ker ni nikoli imel strokovnih mentorjev, pač pa sta bila njegova učitelja talent in neizmerna vztrajnost. Že vrsto let v okviru KUD Otona Župančiča Vinica poustvarja lik ljudskega godca Jaza in poje pri Viniških fantih. Župančičeva plaketa je skromna oddolžitev in zahvala za Jankovo srčno ljubiteljsko udejstvovanje, ki je lahko marsikomu za zgled.

Župančičevo diplomo pa si je prislužil Gregor Zagorc, diplomirani komponist, a tudi ambiciozen mlad skladatelj in pisec priredb. Od leta 2013 je umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč. V tem času je sicer že prej uspešen orkester dosegel največje uspehe. Nagrajenec uspešno združuje strokovnost in poljudnost, glasbeno natančnost in strokovni javnosti ter hkrati laični publiki všečno orkestrsko izvajanje. V orkestru zna povezati mlade in bolj izkušene tamburaše, z vedno novimi glasbenimi gosti in udeležbami na mednarodnih tekmovanjih pa skrbi za nove izzive. Konec letošnjega leta načrtuje premiero prve tamburaške opere na svetu, za katero je napisal glasbo, izvedel pa jo bo Tamburaški orkester Dobreč s priznanimi vokalnimi solisti.

V kulturnem programu so na prireditvi, ki jo je povezoval Jaka Birkelbach, nastopili Tamburaški orkester Dobreč s pevko Martino Mravinec, Janko Balkovec-Jazo in recitatorka Eva Starašinič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija