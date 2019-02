Grozil s pištolo in si tako na glavo nakopal policiste ter hišno preiskavo

7.2.2019 | 13:40

Zasežena pištola in naboji (Foto: PU Novo mesto)

Novomeški policisti so včeraj zjutraj na podlagi odredbe okrožnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 21-letniku iz okolice Novega mesta. Odkrili in zasegli so neznano pištolo s šestimi naboji. Po končanem strokovnem pregledu bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o orožju, je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto. Policisti so 21-letnika že obravnavali zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, v začetku februarja pa so dobili tudi prijavo grožnje s pištolo. Za orožje in strelivo nima ustrezne orožne listine.

Posest orožja in streliva brez ustrezne listine se po zakonu o orožju kaznuje z globo od 500 do 1.500 evrov, stranska sankcija je odvzema orožja ter streliva. Za kaznivo dejanje grožnje z orožjem je po kazenskem zakoniku zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do enega leta.

Prišli po kavo in cigarete

V Vavpči vasi pri Dobrniču so trebanjski policisti včeraj opravili ogled kraja vloma v vikend. Po prvih ugotovitvah so neznanci v popoldanskem času skozi okno vlomili v objekt in odnesli nekaj cigaret in kave. Povzročili so za okoli 100 evrov škode.

J. A.