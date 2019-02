Senovski Rdeči križ v novih prostorih

7.2.2019 | 16:00

Ključe novih prostorov sta predsednici Krajevne organizacije Rdečega križa Senovo Mojci Četrtič predala Vlado Grahovac (desno), predsednik sveta Krajevne skupnosti Senovo in Janko Avsec, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na Občini Krško. (Foto: KS Senovo)

Senovo - Z včerajšnjim odprtjem novih prostorov Krajevne organizacije Rdečega križa Senovo v nekdanji upravni zgradbi Rudnika Senovo so se začela praznovanja v sklopu praznika Krajevne skupnosti Senovo, so sporočili iz krajevne skupnosti.

»Do selitve v nove prostore je prišlo ob sodelovanju Krajevne skupnosti Senovo, Občine Krško in Rudarja Senovo, ki smo skupaj obnovili kletno – skladiščne prostore v zadnjem delu nekdanje upravne zgradbe Rudnika Senovo in pa pridnih rok članic Rdečega križa Senovo,« je povedal predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac. Mojca Četrtič, predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Senovo, pa je v šali povedala, da je v novih prostorih vse tako urejeno, kot da bi prišel v trgovino.

Aktivistke bodo sprejemale oblačila in obutev pa tudi igrače vsako sredo med 9. in 11. uro, vsako prvo in drugo sredo v mesecu pa med 17. in 19. uro, junija pa bodo prostori zaprti, so zapisali v sporočilu za javnost.

