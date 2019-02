Krakovski gozd v vlogi rešitelja pred poplavami

7.2.2019 | 17:45

Kostanjeviški župan Ladko Petretič in direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar (z leve) (Foto: M. L.)

Udeleženci današnjega delovnega srečanja v okviru projekta so si na kraju samem ogledali poplavno območje. (Foto: M. L.)

Zaradi poplav, kakršne so bile v Kostanjevici npr. 20. septembra leta 2017, so to mesto z okolico vzeli za pilotni primer v mednarodnem projektu. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Direkcija za vode je danes v Kostanjevici na Krki predstavila mednarodni projekt Danube Floodplan. Kot sta povedala direktor direkcije Tomaž Prohinar in kostanjeviški župan Ladko Petretič, želijo s projektom zmanjšati poplavno ogroženost in obnoviti naravna poplavna območja ob Donavi in pritokih. Sodelovanje z občino Kostanjevica na Krki je zelo pomembno za uresničevanje projekta, je dejal direktor Prohinar.

S projektom ugotavljajo, kje so naravne razlivne površine za visoko poplavno vodo in kje bi lahko naredili take razlivne površine po posameznih porečjih. Eno od porečij je porečje Krke, kjer je tudi obsežno poplavno območje Kostanjevice na Krki s širšo okolico. Tako bodo s projektom Danube Floodpla zbrali predloge za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter za ohranitev in obnovo naravnega poplavnega območja Krakovskega gozda in Šentjernejskega polja, je še povedal Prohinar.

"Veseli smo, da je direkcija v okviru projekta izbrala Kostanjevico na Krki za pilotno območje," je rekel župan Ladko Petretič. Kot je še dejal med drugim, ves čas poudarja, da je treba visoko vodo ob poplavah usmerjati v Krakovski gozd.

Vrednost projekta je 3,7 milijona evrov, od tega mora direkcija kot slovenska partnerica prispevati 278.000 evrov. V projektu sodeluje 22 partnerjev iz desetih držav.

Današnjega delovnega srečanja so se po navedbah tiskovne predstavnice direkcije Irene Mraz udeležili predstavniki občine Kostanjevica na Krki, Zavoda za varstvo narave, Uprave za zaščito in reševanje, Zavoda za ribištvo Slovenije, krajevnega Zavoda za gozdove Slovenije, Posavske regionalne razvojne agencije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in še nekateri drugi.

Po dopoldanski razpravi in predstavitvi projekta so si na terenu ogledali območje ob Krki, ki ga vključuje omenjeni projekt.

M. L.