Prejemnik 8. priznanja Deklica s piščalko je posthumno dr. Milan Butina

7.2.2019 | 15:00

Letošnje kulturno leto na Kočevskem, ki ga je razglasil župan Prebilič, bo Leto čebel in medu. (Foto: M. L.-S.)

Naslov letošnjega kulturnega programa je bil Praznina. (Foto: M. L.-S)

Posthumno podeljeno priznanje Deklica s piščalko je prevzela hči dr. Milana Butine, Darja Butina. (Fto: M. L.-S.)

Kočevje - V dvorani Šeškovega doma Kočevje je včeraj zvečer potekala prireditev Deklica s piščalko. Na prireditvi, ki jo občina Kočevje organizira v počastitev kulturnega paznika, so ob kulturnem programu tudi razglasili osmega prejemnika priznanja Deklica s piščalko in novo kulturno leto 2019.

Komisija za izbor prejemnika priznanja Deklica s piščalko, ki ga občina Kočevje podeljuje za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture, letos ni imela težkega dela. Prejeli so namreč le eno nominacijo. Po proučitvi nominacije je komisija za osmega prejemnika priznanja Deklica s piščalko razglasila posthumno akademskega slikarja in likovnega teoretika dr. Milana Butino.

Strokovna komisija je k svoji odločitvi o prejemniku priznanja zapisala, da je dr. Milan Butina utemeljitelj likovne teorije pri nas kot znanstvene panoge, prvi ki se je lotil sistematično in strukturirano obravnavati to področje. »Posebej pomembno je njegovo odkritje generativne sheme likovnih elementov, ne le za naš prostor, ampak tudi širše, saj je ta njegova shema postala obče sprejeta. Njegova dognanja o logični medsebojni soodvisnosti likovnih elementov in hierarhični razporeditvi le teh glede na njihovo vlogo v oblikotvornem procesu so še danes temelj študija likovno izraznih zakonitosti,« so zapisali. Leta 1923 v Kočevju rojeni slikar in likovni teoretik je do teh dognanj prišel, kot so zapisali, na podlagi praktičnih raziskovanj skozi lastna likovna dela in s študijem tuje likovno teoretske literature, filozofije in psihologije. Njegov teoretski opus zajema preko 50 znanstvenih objav in člankov in pa temeljne likovno teoretske knjižne izdaje v slovenskem prostoru: Elementi likovne prakse, Slikarsko mišljenje, O slikarstvu in Prvine likovne prakse, Uvod v likovno teorijo in Mala likovna teorija, ki so še danes osnovno učno gradivo na vseh ravneh izobraževanja, tudi univerzitetnega. S svojo knjigo Slikarsko mišljenje je leta 1965 prejel Župančičevo nagrado. Sicer pa njegov slikarski opus zajema v največji meri motivna izhodišča tihožitij in krajin, vezanih na Kočevsko. Imel je 35 samostojnih razstav in sodeloval na preko 50 skupinskih razstavah doma in na tujem, prvo samostojno razstavo pa je imel prav v Likovnem salonu v Kočevju, kjer pa bodo letos njegova dela ponovno na ogled in sicer v novem Likovnem salonu.

Priznanje Deklica s piščalko je namesto leta 1999 v Ljubljani preminulega dr. Butine prevzela njegova hči Darja Butina. Izročil ji ga je župan občine Kočevje Vladimir Prebilič, ki je v nadaljevanju prireditve v svojem slavnostnem nagovoru tudi razglasil novo kulturno leto občine Kočevje. Kot je povedal, bo deveto tematsko kulturno leto na Kočevskem Leto čebel in medu 2019.

Sledil je kulturni program z naslovom Praznina, v katerem so sodelovali: Romana Novak, Gašper Jarni in Andrej Štefanič, glasbeniki Tadej Tomšič, Tadej Repar, Primož Fleischman, Gregor Ftičar, Miha Koren, Žiga Kožar in Primož Repar ter plesalke Tina Habun, Katja Kolarič in Neža Blažič.

M. L.-S.

