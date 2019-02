Izrezali so ji vinjeto, stroška njenega nakupa ne bo povrnila ne zavarovalnica na Dars

Kakšno presenečenje, ko zjutraj ugotoviš, da je nekdo ponoči na tvojem avtomobilu dobesedno izrezal vinjeto, a to še ni vse, nazadnje spoznaš, da boš moral strošek nabave druge vinjete plačati sam.

"Ko zjutraj zveš, da ti vinjete ne povrnejo, če so ti jo ukradli, kljub zavarovanju parkirišča in zavarovanju stekel!!! Ja, profesionalno so jo ukradli...izrezali...poklon Zavarovalnici Triglav...," ta zapis spremlja objavo Domžalčanke, ki je priložila tudi fotografije na Facebooku.

Zdelo se nam je nemogoče.

"Zavarovalnica lahko povrne tisto škodo, za katero so podana kritja v sklenjenih zavarovanjih. Škodo na steklu bo voznica lahko uveljavljala iz zavarovanja delnega kaska kombinacija E – steklo, vendar to zavarovanje ne vključuje zavarovanja vinjete. Po zavarovanju delnega kaska kombinacija H – parkirišče voznica ni upravičena do kritja stroška popravil stekla in kraje vinjete, saj gre pri tovrstnem zavarovanju za škodo, ki nastane kot posledica dotika drugega neznanega vozila. Voznici svetujemo, da se glede vinjete obrne na DARS, sicer pa, da pokliče tudi policijo," se je glasil odgovor iz Zavarovalnice Triglav.

Obrnili smo se tudi na Zavarovalnico Sava, saj smo menili, da je morda pri njih kaj drugače, a so nam tudi iz njihove službe za odnose z javnostmi sporočili, da vinjeta ni predmet zavarovanja.

Zadnje upanje je torej ostal Dars, saj so nam znani primeri, da so že izdali nadomestne vinjete v primeru poškodovanih stekel. A tudi njihov odgovor ni bil spodbuden: "DARS d.d. nima nobene pravne podlage, da vrne kupnino za vinjeto, ki jo je nekdo ukradel."

V nadaljevanju so pojasnili, da letno izdajo v povprečju 15.000 nadomestnih vinjet (oz. vrnejo kupnino za nadomestne vinjete). "Vse te vloge morajo imeti priloženo staro vinjeto (ali odlepljeno ali na koščku stekla). Vsako leto pa dobimo nekaj sto vlog, ki jih zavremo zaradi različnih razlogov, najpogosteje, ker ni podlage za izdajo nadomestne vinjete (npr.: prodaja vozila) ali pa zahtevek ni popoln (najpogosteje manjka stara vinjeta ali račun za zamenjavo vetrobranskega stekla)."

500 evrov globe

Povedali so še, da če je vinjeta pravilno nameščena, je ni možno odstraniti, ne da bi se razveljavila, če ni pravilno nameščena (na foliji, pritrjena smo na robovih), je to seveda možno. Ravno tako so se nekatere delavnice, kjer menjajo vetrobranska stekla, ukvarjale s tem, da so (potem, ko je vetrobransko steklo že odstranjeno) s posebnim postopkom vinjeto odstranili in jo prenesli na drugo vozilo. V teh primerih se je pogosto zgodilo, da so take vinjete naknadno odstopile (ker niso bile več nameščene z originalnim lepilom, kot to zahteva navodilo na hrbtni strani) in so naknadno uporabniki od nas zahtevali nadomestne, ki jih v takem primeru ne izdamo.

Vsako leto cestninski nadzorniki odkrijejo povprečno 1.000 kršiteljev (skoraj brez izjeme domačih), ki vinjete prenašajo med vozili na različne načine, v tem primeru je globa 500 evrov, še dodajajo na Darsu.

