O problemih zadrug in njihovih članov

7.2.2019 | 19:50

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter vrisk (desno) s predstavniki zadrug

Sevnica - V Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini deluje devet kmetijskih zadrug, ki združujejo skupaj 1.813 članov in zaposlujejo 704 delavce. V letu 2017 so vse skupaj ustvarile skoraj 160 milijonov evrov prihodkov, kar je 3 odstotke več kot leto prej. Nekatere so poslovale tudi z izgubo.

Zadružna zveza Slovenije sicer povezuje 60 zadrug, med katerimi so zadruge Trebnje, Metlika in Novo mesto med največjimi, med večje pa sodijo tudi zadruge Sevnica, Krško in Brežice. Člani upravnih in nadzornih odborov zadrug v omenjeni širši regiji ter direktorji in zaposleni v zadrugah so se sredi minulega tedna sestali na rednem letnem zadružnem posvetu. Tokrat je potekal v Sevnici, na njem pa so med drugim predstavili tudi poslovanje slovenskih in regijskih zadrug v letu 2017.

Jože Podgoršek je govoril o aktualnih kmetijskih temah.

Zadružna zveza je na srečanju ob pomoči državnega sekretarja v kmetijskem ministrstvu Jožeta Podgorška in predstavnikov Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najprej predstavila usmeritve skupne kmetijske politike po letu 2020, pa tudi aktualna dogajanja na področju kmetijstva in zakonodaje v letošnjem letu ter novosti pri delu Agencije za kmetijske trge, ki po imenovanju novega direktorja napoveduje vrsto korenitih sprememb - na boljše.

Svoje poglede na razvoj kmetijstva in podeželja ter na delo zadrug so predstavili tudi mladi iz Zveze podeželske mladine Slovenije, ki so mnenja zbrali z anketo med mladimi prevzemniki kmetij iz obravnavanih regij.

Razprava o aktualnih temah in težavah

Predstavniki zadrug in kmetov so se aktivno vključevali v razpravo in goste zasuli z vprašanji in pripombami o aktualnih temah. Med drugim so se s svojega zornega kota dotaknili uvoza govejega mesa, pomanjkljivega nadzora, označevanja porekla mesa in pomena oznake izbrana kakovost.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

