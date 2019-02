Zagorelo v kuhinji

7.2.2019 | 18:15

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 15.33 je na Vajdovi ulici v Semiču prišlo do požara v kuhinji stanovanja v večstanovanjskem objektu. Lastniki so požar pogasili še pred prihodom gasilcev PGD Semič, ki so nato prostor prezračili in očistili ter ga pregledali s termovizijsko kamero.

Vode ni več treba prekuhavati

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov Vrh in višji predel Smolenje Vasi v občini Novo mesto, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

M. L.-S.