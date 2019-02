Na parkirišču zagorelo tovorno vozilo

8.2.2019 | 06:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj zvečer ob 20.13 je pri naselju Dolenja Nemška vas v občini Trebnje na parkirišču gorelo tovorno vozilo. Zagorelo je v predelu akumulatorja tovornega vozila. Požar so pričeli gasiti občani in policisti, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje in Ponikve.

V Šolskem centru Novo mesto se je sprožil alarmni sistem

Sinoči malo pred polnočjo, ob 23.54, so gasilci GRC Novo mesto na Šegovi ulici v Novem mestu zaradi sprožitve požarnega alarma pregledali prostore Šolskega centra Novo mesto. Do požara ni prišlo.

Izgubila ključe

Ob 18.03 je na Planinski cesti v Sevnici občanka izgubila ključe vhodnih stanovanjskih vrat. Gasilci PGD Sevnica so s tehničnim posegom vrata odprli.

L. M.