Ganglova plaketa Rafku Ogulinu, priznanja Lanu, PD Krokar in OŠ Metlika

8.2.2019 | 08:30

Dobitnik Ganglove plakete Rafko Ogulin z metliškimi godbeniki.

Metlika - Osrednjo metliško prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku so v tukajšnjem kulturnem domu pripravili na predvečer praznika.

Slavnostni govornik je bil Stane Križ, ki mu letos mineva 50 let neprekinjenega udejstvovanja v lokalni ljubiteljski kulturi, in dobitnik Ganglove plakete leta 2013. Torej dobro pozna razmere v metliški občini, zato ni skoparil s kritikami na račun teh razmer, a tudi birokracije. Med drugim je dejal, da je prihodnost ljubiteljske kulture zaradi mnogih razlogov negotova.

Župan Darko Zevnik in predsednica komisije za podeljevanje Ganglovih priznanj in plaket Anica Kopinič sta podelila omenjena priznanja. Ganglovo plaketo je prejel Rafko Ogulin, dolgoletni dirigent Mestne godbe Metlika. Ganglovo priznanje je prejela Vokalna skupina Lan za zlato priznanje na Sozvočjih, regijskem tekmovanju pevskih zborov Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Za dosežke v minulem letu si ga je prislužilo Plesno društvo Krokar za pripravo in izvedbo uličnega dogodka Urbani gib. Osnovna šola Metlika pa je prejela Ganglovo priznanje za pripravo in izvedbo muzikala En svet, pa toliko različnih sanj.

V kulturnem programu, ki ga je povezovala Vlatka Maček, so se predstavili učenci Glasbene šole Črnomelj, ob podelitvi Ganglove plakete Rafku Ogulinu pa so na oder prikorakali in zaigrali tudi godbeniki Mestne godbe Metlika. Po prireditvi je župan Zevnik pripravil v Ljudski knjižnici še sprejem in srečanje delavcev v kulturi, ustvarjalcev in poustvarjalcev v občini.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

