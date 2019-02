Prvikrat…, že enajsti zbornik

Novo mesto - Na predvečer kulturnega praznika so v prostorih Društva upokojencev (DU) Novo mesto pripravili kulturni večer, na katerem so predstavili pravkar izdani zbornik z naslovom Prvikrat.. knjiga je izšla pri društveni založbi Snovanja.

V uvodnem delu prireditve, ki jo je vodil Maks Starc, je naprej nastopil društveni upokojenski pevski zbor pod vodstvom Mateja Burgerja. Nato pa so sodelujoči, člani literarne sekcije Snovanja, prebrali odlomke iz objavljenih del (pesmi in proze), na platnu pa so se vrstile projekcije likovnih del, članov likovne sekcije Jutro, objavljenih v zborniku. Knjiga je namreč plod skupnega projekta literatov in likovnikov, ki so ustvarjali na temo Prvikrat.

Zasnoval, uredil in oblikoval jo je mentor snovanjcev Milan Markelj. Kot je zapisal v uvodniku, »se nam na straneh zbornika razgrinja zanimiva literarna in likovna pokrajina, po kateri se velja sprehoditi prizanesljivo, a z odprtim srcem za dojemanje njene razgibanosti.« Uvodno besedo v zborniku je prispeval tudi mentor jutrovcev Zdravko Červ, ki je poudaril, da so likovniki v projektu "spoznali nov prostor, pridobili nove vtise in ob praktični izkušnji ugotovili ,da je ilustracija mnogo več kot le risba ali slika." V zborniku je sodelovalo 14 literatov in 11 likovnikov.

Predsednica DU Novo mesto Rožca Šonc je na prireditvi pohvalila ustvarjalno delo obeh sekcij in že enajstemu zborniku zaželela srečno pot med bralce. Uredniku Milanu Marklju je ob koncu za mentorstvo literarne sekcije podelila društveno priznanje.

11. zbornik Prvikrat… bodo širši javnosti predstavili v torek, 12. februarja, ob 18. uri v Knjižnici Mirana Jarca.

