V Krškem podelili Prešernove plakete in priznanja

8.2.2019 | 13:30

Skupinska slika letošnjih prejemnikov plaket in priznanj.

Krško - Za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture so župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik Zveze kulturnih društev (ZKD) Krško Uroš Brezovšek in vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne izpostave Krško Tinka Vukič sinoči na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku v Kulturnem domu Krško domačim ustvarjalcem podelili Prešernove plakete in priznanja.

Slavnostni govornik Anton Petrovič

Kot je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril lanski prejemnik zlate Prešernove plakete Anton Petrovič, je kultura neomejen, a obenem trden, prostran, bogat koreninski sistem družbe.

»Raste, se razvija in najde poti, morda stezice, v vse pore življenja in za seboj pušča neizbrisljivo sled, pred seboj pa odpira in odstira priložnosti, izzive, odgovornosti. Je mogočno deblo naroda, tudi z grčami, ki so pač posledica razvoja, morda sled težkih trenutkov v razvoju in rasti. Je vejevje – velika družina besed, knjig, jezika, obnašanja, vedenja in morale. So listi in lističi, ki kljubujejo vetru in viharjem, a hkrati letijo na vse strani in pojejo edinstveno pesem. Lahko je to šepet, ki boža dušo, lahko je sila, ki daje moč duha, lahko je nežna melodija, ki odpira srca. Kultura je vse to in še mnogo več. So vse čudovite stvaritve narave in človeka, stvaritve od nekdaj in danes za jutri, » je poudaril Petrovič in dodal, da življenje da kulturi pečat, kultura pa življenju vso lepoto – lepoto sobivanja, zavedanja, soustvarjanja vseh teh njenih korenin in koreninic. Ozrl se je na mejnike Slovencev na poti ustvarjanja in bivanja, od Trubarja, Prešerna in Cankarja ter na njihova pomembna dela.

Igral je Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo.

»Ali v današnjem hitrem tempu življenja sploh vidimo, kaj nam nudi narava? Se znamo poslušati in slišati? Naredimo dovolj zase, za bližnje? Odpremo svoja srca? Da, srčna kultura je tista, ki plemeniti, ne le človeka, ampak tudi družbo. Plemenitimo jo z dobrimi deli, z lepim odnosom, z ustvarjanjem. Nadaljujmo začeto pot vse kulturnega ustvarjanja. To smo dolžni našim prednikom in to je naša odgovornost prihodnim rodovom, » je poudaril in spomnil na Aškerčevo Čašo nesmrtnosti.

«In kaj je nesmrtno, če ne kultura? Ni je sile, ki bi mogla zatreti svobodnega duha, duha ustvarjanja. In če se vrnem na svoj začetek razmišljanja o kulturi – je veriga, preplet vsega ustvarjenega od nekdaj in danes za jutri. Pri tem pa veliko vlogo odigramo vsi, ki ustvarjamo, poustvarjamo ali samo podpiramo amatersko kulturno dejavnost.«

Nagrajenke in nagrajence ter ostale zbrane sta uvodoma pozdravila in jim ob prazniku čestitala tudi predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek in župan občine Krško mag. Miran Stanko. Župan je ob tem izpostavil bogato in pestro ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture v občini.

Priznanje za dosežek leta je prejel Pihalni orkester Krško, priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturne dejavnosti pa Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem, med dobitnike bronastih Prešernovih plaket so se zapisali Tonica Zupančič (KD Svoboda Brestanica), Ksenija Zupan (DKD Svoboda Senovo), Helena Alenka Poznič (DKD Svoboda Senovo), Tatjana Kolar (DKD Svoboda Senovo) in Rok Sanda (Društvo Mali Petelin Mali Kamen).

Srebrne Prešernove plakete so za predano delo prejeli Sonja Levičar (KD Leskovec pri Krškem), Andrej Resnik (KD Svoboda Brestanica) in Milena Roštohar (Društvo likovnikov Krško OKO).

Kulturni program osrednje slovesnosti, ki jo je povezovala Petra Rep Bunetič, so oblikovali letošnji jubilanti Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo in Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo.

L. M., foto: Branko Benčin, Društvo ljubiteljev fotografije Krško

