20 let ZDK občine Ivančna Gorica

8.2.2019 | 16:30

Letošnji prejemniki Jurčičevih priznanj in plaket na skupini fotografiji.

Krka - Prešernov dan so v občini Ivančna Gorica obeležili na predvečer praznika s podelitvijo Jurčičevih priznanj in plaket ter praznovanjem 20-letnice delovanja Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica. Osrednja prireditev z naslovom Večnost minljivega je, kot poročajo z občine, potekala v Družbenem domu na Krki.

Župan Dušan Strnad

Slavnostni nagovor ob prazniku je pripadel županu Dušanu Strnadu, ki je vsem prisotnim iskreno čestital ob prazniku slovenske kulture, prazniku slovenske besede oz. kot je dejal ob našem skupnem prazniku in prazniku vseh tistih, ki se čutimo Slovence in domoljube. »Prešernov praznik je dan vseh tistih naših prednikov, ki so postavljali našo kulturo, besedo in našo državo. Tudi v naši občini je tako. Ponosen sem na številne kulturne ustvarjalce, ki delujejo danes in nadaljujejo izročilo naših prednikov. Tradicija se prenaša tudi na našo mladino«, je povedal Strnad ter dodal, da občina veliko proračunskih sredstev nameni kulturi, v zadnjih letih tudi prenovi kulturnih domov. Z izgradnjo bodočega kulturno-upravnega centra v Ivančni Gorici, pa se bodo omogočili kakovostni pogoji za knjižnično dejavnost in izvedbo kulturnih dogodkov v sodobni kulturni dvorani.

Manjkalo ni niti plesa

Ob zaključku je čestital letošnjim Jurčičevim nagrajencem, krškemu kulturnemu društvu za imeniten večer ter slavljenki Zvezi kulturnih društev, ki daje pomembno povezovalno in izobraževalno vlogo številnim društvom v občini.

V kulturnih društvih preko 1200 občanov

Začetki Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica sicer segajo že v leto 1973, ko se je iz delovanja kulturno prosvetnih društev rodila Zveza kulturno prosvetnih organizacij Grosuplje. Leta 1999 so se iz ZKD Grosuplje izločila društva iz novonastale občine Ivančna Gorica in nastala je Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica.

»Tisto kar je najlepše in morda najbolj dragoceno je to, da naša kultura prihaja od ljudi in za ljudi. Vse je izvedeno ljubiteljsko, prostovoljno, za dobrobit kraja, domačih ljudi in lastno osebnostno rast«, je v nagovoru povedala sedanja predsednica ZKD občine Ivančna Gorica Maja Lampret. Ljubiteljska kultura v občini Ivančna Gorica je navdihujoča. Povezuje 22 kulturnih društev, preko 60 glasbenih, gledaliških, likovnih, plesnih, literarnih in drugih skupin. V njih deluje preko 1000 ustvarjalcev. Skupno je organiziranih preko 200 kulturnih dogodkov letno. Od izobraževanj pa vse do izjemno kvalitetnih kulturnih dogodkov, ki dvigujejo kulturni utrip naših krajev.

Zahvala Tatjani Lampret

Lampretova je v nadaljevanju še omenila, da ZKD zadnja leta drži pomembno povezovalno nit med občino, zavodi, knjižnico, šolami, javnim skladom za kulturne dejavnosti in še bi lahko naštevali. Zahvalila se je še vsem kulturnim delavcem in dolgoletni skrbnici kulture v naši občini, Tatjani Lampret, ki je skupaj s predsednikom Jankom Jelenčičem dolga leta bdela nad kulturo ivanške občine. V nagovoru se je s citatom poklonila in spomnila tudi nedavno preminuli kulturni delavki Poloni Hrovat iz Ambrusa.

Jurčičeva priznanja in plakete v roke treh posameznikov in folklorni skupini

Lara Komar in Tadej Pišek sta podeljevala nagrade.

Letošnja Jurčičeva priznanja in plakete, ki jih podeljuje ZKD občine Ivančna Gorica bienalno, torej vsako drugo leto, sta nagrajencem izročila glavna protagonista in zvezdi slovenske televizijske nadaljevanke Reka ljubezni, Lara Komar in Tadej Pišek. Priljubljena TV serija se snema že četrto sezono prav na Krki in po okoliških vaseh.

Kot prvi je Jurčičevo priznanje za dolgoletno podporo in viden prispevek k razvoju gledališke dejavnosti na Krki prejel Marko Trunkelj (priznanje je prevzela njegova žena) iz domačega kulturnega društva.

V kategoriji Jurčičevih plaket posameznikom je šla v roke Mojce Zajc iz KD Krka za aktivno udejstvovanje v kulturnem društvu in prizadevanje za razvoj zborovske dejavnosti v domačem kraju. Prav tako je Jurčičevo plaketo prejela Vanja Erjavec Strmec, članica KD Zagradec za aktivno udejstvovanje v zagraškem kulturnem društvu in skrb za pevski podmladek v njenem okolju.

Jurčičevo plaketo za skupino pa je prejela Otroška folklorna skupina Vidovo iz Šentvida pri Stični, za dolgoletno aktivno delovanje in izjemne dosežke na področju ohranjanja slovenskega ljudskega izročila.

V kulturnem programu, ki je bil v celoti prepuščen krškim društvom, so nastopili Učenci Podružnične šole Krka, gledališka skupina KD Krka, Mešani pevski zbor KD Krka, Krški rogisti, priložnostni Kvartet Krka, Plesna skupina Fejstples in Turistično društvo Krka. Kot pravi Gašper Stopar iz občine Ivančna Gorica, so si ob tej priložnosti si številni obiskovalci lahko ogledali razstavo krajanke Pie Škufca, skupine Pridnih krških rok, ki deluje v okviru TD Krka, Aktiva kmečkih žena in članic KD Korinj.

