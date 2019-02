Biodinamika. Kaj res vemo o njej?

9.2.2019 | 11:00

Z občnega zbora

Boštanj - Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Posavje, ki šteje precej prek 100 članov iz celega Posavja, je v preteklem letu organiziralo več kot 20 dogodkov, na katerih je bilo kar 1.600 obiskovalcev. Ker gre za izobraževalne dogodke, je to za društvo zelo lep uspeh.

O tem in o delu, ki ga bodo opravili v tem letu, so se člani lahko pogovorili na nedavnem občnem zboru v Boštanju, kjer je tudi sedež društva. Ajdo Posavje vodita predsednik Zvone Černelič, ki na svoji kmetiji v Dečnih selih pri Artičah uspešno gospodari po biološko-dinamični metodi, in Majda Hriberšek, ki je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami s to najstarejšo metodo ekološke pridelave hrane vodja izobraževanj.

Kako naredimo gnoj po Mariji Thun? (Foto: B. Blaić, arhiv DL)

Na številnih delavnicah in predavanjih domačih in tujih strokovnjakov, ki jih skozi vse leto pripravlja društvo, lahko udeleženci dobijo znanja o tej metodi, ki je nadgradnja zdaj že nekoliko bolj poznanega ekološkega kmetovanja, z njeno pomočjo pa biodinamiki ohranjajo trajno rodovitnost zemlje.

OSNOVE NA PREDAVANJIH

Prav ta ponedeljek društvo začenja cikel petih predavanj osnov biodinamike, ki ga izvede vsako leto in ga običajno obiskuje kakih trideset slušateljev. Za kmete, ki bi se želeli preusmeriti v biodinamiko in pridobiti certifikat Demeter, je tako izobraževanje obvezno, sicer pa vsak, ki posluša vsaj štiri predavanja, dobi potrdilo o opravljenem tečaju. To mu poleg članstva in sodelovanja na delavnicah omogoča tudi uporabo biodinamičnih pripravkov.

Kot pravi Hriberškova, lahko vsak, ki se zanima za to vrsto gospodarjenja na svojem vrtičku, njivi ali kmetiji, na predavanjih dobi osnove in če jih nadgrajuje na predavanjih in delavnicah ter s praktičnim delom doma, v kakem letu že zgradi dobre temelje za samostojno delo.

Letošnji cikel predavanj bo ob ponedeljkih ob 17.uri v TVD Partizan v Boštanju - začne se ta ponedeljek, 11. februarja, in zaključi 11. marca. Predavala bo Majda Hriberšek. Za cel cikel predavanj udeleženci prispevajo le 25 evrov, prijave pa zbira Hriberškova (majda.hribersek@gmail.com, 041 458 582).

Prvo predavanje bo predstavilo temelje biodinamične metode, kozmične ritme, zodiak, planete in udeležence seznanilo s tem, kdo je bil Rudolf Steiner. Sledilo bo predavanje o uporabi Setvenega priročnika, luninih ritmih, položajih in vplivih planetov na rastline, nato pa o bio-dinamičnih preparatih, njihovem pomenu ter izdelavi in uporabi. Četrto predavanje bo o kompostih, pomenu gnojenja, plevelih, škodljivcih, izdelavi škropiv za obvladovanje škodljivcev ipd., peto pa o negi sadnega drevja, izdelavi paste za drevje ter o gensko spremenjenih organizmih.

B. Dušič Gornik, foto: Društvo Ajda Posavje

