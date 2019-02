FOTO: Paraolimpijski športni dan na OŠ Vavta vas

9.2.2019 | 10:00

Učenci so se preizkusili tudi v sedeči odbojki.

Navdušeni so bili nad igro za slepe z zvenečo žogo.

Če ne vidiš, je hoja zelo zahtevna.

Vavta vas - Osnovna šola Vavta vas že drugo leto z Zvezo Sonček sodeluje v projektu Korak k Sončku, ki so se mu letos pridružili tudi vrtec Krkine Lučke. Njegova namen je inkluzija, uspešno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v okolje ter ozaveščanje in seznanjanje o drugačnosti. Pred dnevi so v telovadnici šole pripravili paraolimpijski športni dan, ki je bil za številne otroke, kot so sami dejali, posebno doživetje.

Obiskali so jih člani Zveze za šport invalidov Slovenije in Paraolimpijskega komiteja Slovenije. »Učenci spoznavajo različne športne discipline, ki so tekmovalne oblike in so primerne za invalide,« je povedala Katarina Kulovec Ulčnik, specialna pedagoginja na šoli. Učenci so se preizkusili v sedeči odbojki, košarki na vozičkih, igri za slepe z zvenečo žogo, na koncu pa so si ogledali tudi tekmo košarke na vozičkih.

»S tovrstnimi dogodki razbijamo tabuje, odpravljamo predsodke, učence spodbujamo k optimizmu in športnemu načinu življenja,« poudarjajo na šoli in dodajajo, da imajo tudi čez leto na to temo različne dejavnosti.

