V odločilnih trenutkih premalo zbrani

9.2.2019 | 08:00

Foto: spletna stran lige Aba/Mega Bemax, Ivica Veselinov

Novo mesto - Košarkarji Novomeške Krke so včeraj zabeležili že štirinajsti poraz v letošnji sezoni jadranske lige. Na gostovanju v Sremski Mitrovici pri ekipi Mega Bemax so izgubili z 80:72. Tri kroge pred koncem rednega dela ostajajo pri dnu lige Aba in vse bolj kaže na to, da bo o obstanku odločal dvoboj z Olimpijo, ki jo Novomeščani gostijo v zadnjem krogu.

Po dokaj izenačeni prvi četrtini, je Krka v nadaljevanju precej popustila. Nekaj sekund pred polčasom so domači košarkarji vodili že z osemnajstimi točkami razlike (48:30), a je Dalibor Đapa s trojko vsaj nekoliko znižal zaostanek.

Tudi po tretji četrtini so imeli košarkarji Mege občutno prednost petnajstih točk, vendar so se Novomeščani v tri minute pred koncem približali na 74:20. Žal Krka v odločilnih minutah ni imela razpoloženih igralcev, hkrati pa so najizkušenejši storili preveč napak.

* Izidi, 19. krog:

- včeraj

Mega Bemax - Krka 80:72 (23:18, 48:33, 64:49)

Krka: Marinelli 4 (4:4), Škedelj 10, Cinac 10 (1:2), Đapa 17 (2:2), Balažič 2 (2:2), Jošilo 2, Lalić 11 (1:4), Lapornik 6 (1:2), Mavra 10 (4:4).

Mega Bemax: Janjić 3, Marjanović 1 (1:2), Ratkovica 4 (2:2), Ašćerić 24 (1:2), Mišković 12 (4:7), Čarapić 4 (2:2), Atić 7, Nikolić 8 (4:6), Fundić 8 (2:4), Stanić 9 (1:3).

- danes:

19.00 Mornar - Crvena zvezda

21.00 Zadar - Cibona

- jutri.:

17.00 Cedevita - FMP

19.00 Partizan - Budućnost

- ponedeljek, 11. 2.:

18.00 Petrol Olimpija - Igokea

* Lestvica:

1. Crvena zvezda 18 17 1 1528:1247 35

2. Budućnost 18 13 5 1473:1339 31

3. Cedevita 18 13 5 1574:1452 31

4. Partizan 18 12 6 1496:1396 30

5. Mega Bemax 19 10 9 1585:1614 29

6. FMP 18 8 10 1445:1485 26

7. Mornar 18 7 11 1504:1573 25

8. Cibona 18 7 11 1383:1482 25

9. Zadar 18 6 12 1488:1547 24

10. Igokea 18 6 12 1491:1568 24

11. Krka 19 5 14 1372:1547 24

12. Petrol Olimpija 18 5 13 1401:1490 23

R. N.