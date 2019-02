V goste povabili znana plesna ustvarjalca

9.2.2019 | 09:00

Folklorno skupina domačega društva podeželskih žena

Brigita Tisovec-Zupančič v pogovor z Branko Moškon

Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so tudi v Dolenjskih Toplicah pripravili prireditev, ki so jo poimenovali S kulturo iz preteklosti v prihodnosti, podnaslova pa je bil Gib kot osnovna prvina kulturnega izražanja.

Rdeča nit dogodka je bila namenjena gibu in njegovi izrazni umetnosti, je sporočila Brigita Zupančič-Tisovec, predsednica Kulturno umetniškega društva (KUD) Dolenjske Toplice, ki je skupaj z občino pripravilo prireditev. Slavnostni govornik je bil domači župan Franc Vovk.

V programu je nastopilo okoli 80 nastopajočih. Gosta večera sta bila znana dolenjska plesna ustvarjalca Branka Moškon, ki je lani za več kot 40 letno delovanje v folklorni dejavnosti prejela srebrno plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, in Boštjan Pavček, plesni pedagog, koreograf in mednarodni plesni sodnik, ki je prejel številna odličja na državni, evropski in svetovni ravni. Oba sta predstavila svoje področje delovanja.

Program so sooblikovali mešani pevski zbor KUD, ki ga vodi zborovodja Boštjan Tisovec, Folklorna skupina domačega društva podeželskih žena, plesna skupina osnovne šole, Gledališka skupina KUD, Anton Zupančič, plesni par iz Plesnega centra Dolenjske, Plesno društvo TBA, Plesni klub M in plesna skupina Flex iz Plesnega studia Novo mesto. V avli kulturno-kongresnega centra pa so člani Likovne sekcije KUD pripravili razstavo svojih del.

R. N., foto: Jan Tisovec

