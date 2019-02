Industrijska cona Trebnje: Pričakovali več zanimanja

9.2.2019 | 13:30

Trebanjski Rem v industrijski coni že gradi novo halo. (Foto: R. N.)

Trebnje - Občina Trebnje se bo letos lotila urejanja druge faze tamkajšnje industrijske cone, ki leži tik ob Dolenji Nemški vasi. Pred dvema letoma so komunalno opremili t. i. ureditveno cono P1, kjer podjetje Rem že gradi nove proizvodne prostore, sedaj pa bodo uredili še preostala območja, in sicer cone P2, P3 in P4.

Vrednost naložbe znaša 1,1 milijona evrov, približno polovico denarja bo prispevala občina, polovico pa ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot je povedal mag. Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, so že odkupili zemljišča za gradnjo potrebne infrastrukture. »Avgusta lani smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje, ko bo sprejet proračun za letošnje leto, pa bomo lahko hitro objavili razpis za izbiro izvajalca. Predvidevamo, da bodo dela končana do konca leta,« pravi Zakrajšek. Na občini se nadejajo, da bodo z naložbo pripomogli k nadaljnjemu razvoju gospodarstva in posledično tudi do novih delovnih mest.

Konec novembra je občina ob soglasju lastnikov na svoji spletni strani objavila namero o prodaji zemljišč v coni. Predmet prodaje je bilo 3,12 hektarja veliko območje P3, ki je deloma v lasti občine, večina zemljišč pa je v zasebni lasti, na voljo pa je bilo tudi 6026 kvadratnih metrov veliko območje P4, katerega lastnik je občina. Cena za kvadratni meter je znašala 45 evrov, trebanjski župan Alojzij Kastelic pa je za Dolenjski list povedal, da so do izteka predvidenega roka prejeli le eno ponudbo. Za nakup celotnega območja P3 se zanima domač investitor, je dejal župan, ki imena ni želel razkriti. »Nekoliko sem presenečen, kajti pričakoval sem, da bo več zanimanja. Razumem, da je zadnja dva meseca veliko več govora o možnosti gospodarske recesije, pogovarjamo pa se tudi o vpadu nemškega gospodarstva, kar posledično vpliva tudi na številne slovenske podjetnike. Zato mogoče nekoliko slabši odziv,« dodaja.

Po njegovih besedah se morebitni investitor resno zanima za nakup zemljišč, saj je že plačal 80.000 evrov varščine. Kot nam je uspelo izvedeti, gre za podjetje Orkoplast iz Pristavice pri Velikem Gabru, ki izdeluje vse vrste orodij za preoblikovanje pločevine, brizganje plastičnih mas in tlačno litje ter kovinske izdelke za avtomobilsko in drugo industrijo. Direktor podjetja Anton Zupančič je za naš časopis potrdil, da se zaradi povečanega obsega del zanimajo za nakup zemljišč v coni, kamor bi preselili proizvodnjo. Dodal je še, da jo na novi lokaciji načrtujejo zagnati konec leta 2020, predvidevajo pa tudi nekaj novih delovnih mest.

Kot smo že omenili, v industrijski coni že gradi trebanjski Rem. »Avgusta lani smo dobili gradbeno dovoljenje in kmalu zatem začeli delati. Prva faza zajema betonska dela, ki naj bi jih zaključili spomladi. Potem sledi postavitev jeklene konstrukcije, jeseni pa predvidevamo, da bo objekt zgrajen. Proizvodnjo v novih prostorih predvidevamo zagnati na začetku naslednjega leta, uprava pa se bo na novo lokacijo preselila do konca leta 2020,« je povedal direktor Igor Kastelic, ki načrtuje, da bodo v naslednjih letih zaposlili 50 novih sodelavcev.

Občina bo v prihodnje po besedah župana objavila nov poziv za nakup zemljišč, v naslednjih letih pa načrtuje industrijsko cono povezati z obrtno.

Članek je bil objavljen 31. januarja, v 5. številki Dolenjskega lista.

R. N.