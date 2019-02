The Dire Straits Experience navdušili razprodano Halo Tivoli

9.2.2019 | 18:10

Koncert zasedbe The Dire Straits Experience v Hali Tivoli

Številni obiskovalci so na koncertu zelo uživali.

Ljubljana - V Ljubljani je včeraj gostovala glasbena zasedba The Dire Straits Experience, ki je z uspešnicami legendarne skupine Dire Straits navdušila in na noge spravila razprodano Halo Tivoli.

Obiskovalci spektakla so na koncertu, ki ga organizira ekipa Event24, lahko prisluhnili uspešnicam legendarne skupine Dire Straits, ki je svoj čas prodala več kot 100 milijonov albumov, na svoji največji turneji pa imela kar 248 koncertov. Med drugim so tako v Hali Tivoli odmevale pesmi, kot so Sultans of Swing, Money for Nothing, Brohers in Arms, in Walk of Life.

Poleg originalnega saksofonista skupine Dire Straits, Chrisa Whita, so na koncertu nastopili Terence Reis, Tim Walters, Simon Carter, John Maul, Paul Geary, Andrew Hawkins, Rob Taggart in Danny Schogger.

Skupaj s številnimi znanimi imeni

The Dire Straits Experience polni koncertne hale po vsem svetu in tudi v Ljubljani ni bilo nič drugače, saj je Hala Tivoli pokala po šivih, obiskovalcem pa so vrhunski glasbeniki ponudili neverjetno izkušnjo, s katero so mladi dobili prvovrsten vtis pravih rockovskih časov, starejši pa podoživeli tista prava rockovska leta.

Glasbena zasedba The Dire Straits Experience je sicer v preteklosti nastopila z zavidljivim seznamom rockovskih glasbenikov, med drugim z Ericom Claptonom, Paulom McCartneyjem, Samom Brownom, Eltonom Johnom, Joejem Cockerjem, Nikom Kershawom, Georgeem Michaelom, Jamiroquaijem, skupinama The Killers in The Waterboys, Mickom Jaggerjem, Tino Turner, Albertom Leejem in Tomom Jonesom.

