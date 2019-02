Pobegnilo devet krav; nesreča na avtocesti

9.2.2019 | 18:50

Danes zjutraj je ob 2.33 v naselju Šentpeter, občina Novo mesto, iz ograde pri hlevu pobegnilo devet krav. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Otočec in policisti so skupaj z lastnikom živali uspeli najti in ujeti osem od devetih živali. Eno kravo pa lastnik še išče, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Trčila na avtocesti

Ob 6.59 sta na avtocesti pri naselju Zalog, občina Krško, trčila tovorno vozilo in osebno vozilo s prikolico. Gasilci PGE Krško zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, cestišče očistili razlitih motornih tekočin in nudili pomoč delavcem vlečne službe. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, so sporočili te brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorele saje v dimniku

Ob 13.26 so na Bohorski ulici v Sevnici zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili in pregledali prostore s termovizijsko kamero.

