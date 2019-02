Si za eno po prešerno po novomeško?

9.2.2019 | 20:30

Nina Pečar - poezija in glasba (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Si za eno po prešerno, so poimenovali prireditev, ki jo je Kulturni center Janeza Trdine sinoči pripravil v sodelovanju z novomeško izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, v njej pa so nastopili dolenjski pesniki in glasbeniki vseh generacij.

Svoje verze so skoraj povsem polnemu avditoriju Trdinove dvorane prebirali Ivan Hrovatič in Klavdija Kotar, ki ju na tovrstnih pesniških srečanjih v Novem mestu srečujemo že desetletja, pa nekoliko mlajši Blaž Iršič, ki je bil pred dobrima dvema letoma s pesniško zbirko Poezija za avtomehanike nominiran za Jenkovo nagrado, ter pesniki mlajše generacije Brina Kren, Neža Verinšek in Gašper Torkar ter rosno mlada Tara Božič. Poezijo in glasbo je s svojimi verzi in violino povezala vsestranska novomeška umetnica Nina Pečar, z glasbo pa so verze obogatili še Petra Vidmar na marimbi in trebanjska skupina Eni od sedmih milijard, vse skupaj pa sta povezali mladi igralki Ana Penca in Sara Gorše.

I. Vidmar

