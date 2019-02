Zmage v Novo mesto, Ribnico in Dobovo

10.2.2019 | 09:15

Sinoči so Novomeščani prepričljivo premagali Jeruzaem Ormož. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto, Ribnica, Dobova - Rokometaši novomeške Krke so sinoči po daljšem premoru odigrali premierno tekmo v tem letu, ko so v 17. krogu NLB lige gostili ekipo RK Jeruzalem iz Ormoža in tekmo zanesljivo dobili s 36:25 (19:12). Zmaga je ostala tudi v Ribnico, kjer so domači rokometaši premagali Urbanscape Loko z 31:27 (17:12), in v Dobovi, tam so gostitelji premagali Sviš Ivančno Gorico z 32:30 (15:13).

Takoj zagospodarili na igrišču

Novomeški rokometaši so dosegli osmo zmago v državnem prvenstvu, po njej pa lahko še vedno upajo na preboj v zgornjo polovico lestvice, kar bi jim v končnici prineslo skupino za prvaka. Kot so sporočili iz kluba, so takoj zagospodarili na domačem igrišču in po pičlih šestih minutah igre povedli s 4:0. Večjega padca si v igri niso privoščili in vseskozi nadzorovali tekmece iz Ormoža, z odlično predstavo v končnici pa so si dvakrat priigrali prednost sedmih zadetkov (18:11 in 19:12).

Izbranci domačega trenerja Mirka Skoka so v drugi polovici tekme dvignili raven svoje igre in tekmece zasenčili v vseh prvinah, Ormožani pa nikakor niso našli rešitve za razpoložene Novomeščane, ki so vlogo favorita še potrdili in zmagovalca določili že na začetku drugega dela. V 38. minuti so Krkaši že vodili za deset golov (25:15), najvišje vodstvo pa so si priigrali v 52. minuti, ko je bilo 34:22, po povzeli dogajanje na igrišču.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Grega Okleščen in Jernej Papež, ki sta dosegla po šest golov, v gostujoči sta po štiri zadetke prispevala Jure Kocbek in Tilen Kosi.

Po tekmi je Aleksandar Tomić, MRK RKKA, povedal: »Današnja tekma je bila za nas zelo pomembna. Vsekakor nismo pričakovali tako lahke tekme. Mi smo v tem času res dobro trenirali, kar se je danes videlo tudi na igrišču. Upamo, da to ni naša najboljša igra, ki smo jo prikazali danes, ampak imamo v ekipi še veliko rezerve. Lahko rečem, da je bila to dobra uvertura pred gostovanjem v Škofji Loki, ki nas čaka danes teden«.

Dvorana Marof, gledalcev 150, sodnika: Knez in Smolko (oba Ljubljana).

* Krka: Pavlin, L. Rašo, Tomić, Brajer, L. Rašo 4, Bevec, Didovič 2, Okleščen 6, Pršina 4, Irman 2, Jakše 1, Klemenčič 1, D. Rašo 1, Batagelj 2, Papež 6 (1), Kukman 2, Florjančič 5.

* Jeruzalem Ormož: Firšt-Šeruga, Balent, Bogadi 3, Šoštarič 1, Čudič 2, Žuran 2, G. Hebar, M. Hebar 3, T. Šulek, Kocbek 4 (1), Niedorfer 3, Kosi 4, Mesarić 1, Ciglar 2, Horvat.

* Sedemmetrovke: Krka 5 (1), Jeruzalem Ormož 4 (1).

* Izključitve: Krka 2, Jeruzalem Ormož 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Celjanom so se približali na vsega eno točko

Ribničani so na najboljši možni način izkoristili spodrsljaj Celjanov, ki so sredi tega tedna na domačem igrišču nepričakovano izgubili proti Trebanjcem s 26:31, in se jim po današnji zmagi nad Škofjeločani približali na vsega točko.

Izbranci domačega trenerja Siniše Markote so postopoma lomili odpor gorenjskih rokometašev. Prvo otipljivo prednost proti tekmecem iz zgornje polovice prvenstvene lestvice so si po poročanju STA priigrali v 16. minuti (9:5), v prvem polčasu pa so si najvišjo prednost priigrali v 23. minuti, ko je Gašper Horvat zadel za 13:6.

V drugem polčasu niso popustili niti za ped, vselej so bili za korak ali dva pred Škofjeločani. Hitro so si priigrali osem golov prednosti (22:14) in tekmo brez stresnih trenutkov pripeljali do srečnega konca.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Gašper Horvat s šestimi in Jan Pucelj s petimi goli, v gostujoči pa Anže Jeseničnik z osmimi in Aljaž Jesenko s šestimi zadetki.

* ŠC Ribnica, gledalcev 350, sodnika: Lah in Sok (oba Ormož).

* Riko Ribnica: Bojić 2, Glavan, Strmljan 1, Horvat 6, Vujačić 3, Žagar 2, Knavs 4 (2), Ranisavljević, Pahulje 1, B. Nosan 3, Kovačič, Pucelj 5 (1), Tomšič 1, M. Nosan 1, Setnikar 2.

* Urbanscape Loka: Juričan, Božnar, Šibanc 4 (1), Gartner, Dolenc, Jamnik 2, Jesenko 3 (2), U. Pipp 2, Bradeško, Mali 2, Jeseničnik 8, M. Pipp, Bergant, A. Jesenko 6 (3), Bogdanić-Jenko, Marinović.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (3), Urbanscape Loka 9 (6).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Urbanscape Loka 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Za zmago so se morali potruditi

Rokometaši iz Dobove so osvojili načrtovani točki, za zmago nad zadnjeuvrščenimi tekmeci iz Ivančne Gorice pa so se morali pošteno potruditi.

Izbranci domačega trenerja Damjana Radanovića so bili vseskozi v vodstvu, a njihova prednost nikoli ni znašala več kot štiri gole. Nazadnje so to prednost imeli v 23. minuti, ko je bilo 12:8, a so gostje v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in jim zadihali za ovratnik (12:11).

Drugi polčas je bil preslikava prvega, Posavci so bili vseskozi v rezultatskem ospredju, a gosti so jim bili zelo blizu in se jim do konca tekme upirali. V zadnji minuti so imeli minimalen zaostanek (30:31), po golu Marka Sintiča pa so morali podpisati "kapitulacijo", so tekmo povzeli na STA.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Lucian Bura z desetimi goli, v gostujoči pa Simon Stopar z osmimi zadetki.

* Športna dvorana, sodnika: Igor in Dejan Ivančič (oba Gorišnica).

* Dobova: Leben, Polutnik, Dular, Markušić 5, Rožman, Humek, Bura 10, Kovacs 2, Jazbec, Mladkovič, Krnc, Šušnjara 3, Kunst 1, Sintič 6, Hotko 1, Novak 4 (2).

* Sviš Ivančna Gorica: Struna, Vencelj, Škorc, Knez 4, Zafran 4 (4), Tekavčič, Hrovat, Stopar 8, Matej Košir 6, Pirnat, Kutnar 2, Željko 1, Matic Košir 5 (1), D. Košir, Vidmar.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (2), Sviš Ivančna Gorica 7 (5).

* Izključitve: Dobova 8, Sviš Ivančna Gorica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, igralci Dobove v Ormožu, Ribničani v Velenju, moštvo iz Ivančne Gorice pa bo gostilo Koper 2013.

M. Ž.