Dolenjci najhitrejši v dvorani

10.2.2019 | 10:25

Tilnu Ovničku je zlato medaljo za zmago v teku na 60 m podelil nekdaj najboljši slovenski metalec krogle Dejan Dokl, sedanji direktor Atletske zveze Slovenije. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zmaga Tilna Ovnička v teku na 60 m je za domači atletski klub Krka, ki je včeraj v dvorani olimpijskega pripravljalnega centra v Češči vasi pripravil že tretje državno prvenstvo, tokrat za člane, najpomembnejši dosežek tekmovanja, za slovensko atletiko pa je to državni rekord štafete ljubljanskega Massa na 4 X 400 m 3:21,21. Da smo Dolenjci trenutno najhitrejši v državi pa sta ob Ovničkovi zmagi potrdila še Matevž Šuštaršič, ki je na četrtem mestu za medaljo zaostal za vsega 4 tisočinke sekunde, in Blaž Brulc, ki je bil za pol stotinke manj hiter od Matevža, ki pa je medaljo, srebrno, osvojil v teku na 200 m.

Tretjo medaljo, prav tako srebrno, je za domači atletski klub osvojila Ingrid Železnik v teku na 1500 m, četrto pa Breda Škedelj z drugim mestom na 3000 m, kjer je minuto in 17 sekund pred njo na cilj pritekla Šentjernejčanka v dresu ljubljanskega Massa Klara Lukan. Velja omeniti tudi srebrno medaljo obetavnega topliškega troskokaša Blaža Pelka pa drugo in tretje mesto mladih brežiških skakalk v višino Nike Herakovič in Leje Glojnarič.

Žal atletski zvezi Slovenije na prvenstvo ni uspelo privabiti nekaterih najboljših slovenskih atletov, med drugim Luke Janežiča in Anite Horvat, se je pa znova izkazala skakalka s palico Tina Šutej, ki je s 450 cm izpolnila normo za evropsko prvenstvo in naskakovala celo državni rekord, a ji 456 cm ni uspelo preskočiti, saj je po napaki delegata tekmovanja, ki ni dovolil prej začeti tekmovanje v skoku ob palici, nastopala, ko so se vsa ostala tekmovanja že zdavnaj zaključila pred že popolnoma prazno tribuno in tekmovališčem ter tako ostala brez podpore občinstva.

Prihodnjo soboto bo atletski klub Krka v Češči vasi gostil še državno prvenstvo za starejše mladince, teden dni kasneje pa bo v isti dvorani še veteransko prvenstvo.

moški, 60 m: 1. Tilen Ovniček (Krka) 6,90, 4. Matevž Šuštaršič (Krka) 7,01, 5. Blaž Brulc (Krka) 7,02;

200 m: 1. Jure Grkman (Kamnik) 21,61, 2. Matevž Šuštaršič (Krka) 21,94

400 m: 1. Lovro Mesec Košir (Mass) 48,28;

800 m: 1. Tilen Šimenko Lalič (Poljane Maribor) 1:53,06;



1500 m: 1. Matevž Cimermančič (Mass) 4:01,47;

3000 m: 1. Vid Botolin (Kladivar) 8:37,06, 5. Matjaž Pregrat (Krka) 9:08,08;

60 m ovire: 1. Peter Hribaršek (Velenje) 8,28;

4 X 400 m: 1. Mass Ljubljana 3:21,21 (nov državni rekord);

višina: 1. Axel Luxa (Mass) 1,95, 4. Peter Gričar Vintar (Brežice) 180;

palica: 1. Ambrož Tičar (Kronos) 4,70, 5. Jože Švirt (Krka) 400;

daljina: 1. Nino Celec (Almont Slovenska Bistrica) 7,25

troskok: 1. Žiga Vrščaj (Mass) 14,88, 2. Blaž Pelko (Dolenjske Toplice) 14,63, 4. Jaka Kunej (Krka) 12,58;

krogla: 1. Blaž Zupančič (Mass) 18,37, 5. Simon Blatnik (Krka) 12,17;

ženske, 60 m: 1. Maja Mihalinec (Mass) 7,29, 5. Sara Grubič (Krka) 7,98;

200 m: (1.) Maja Ćirić (Mass, izven konkurence) 24,16, 1. (2.) Agata Zupin (Velenje) 24,33;

400 m: (1.) Katarina Ilić (Srbija, izven konkurence) 55,53, 1 (2.) Tjaša Železnik (Kronos) 55,82;

800 m: (1.) Jelena Gajić (BiH) 2:09,01, 1. (2.) Mojca Centrih (AKŠ) 2:15,97;

1500 m: 1. Zala Sekavčnik (SLG) 5:00,33, 2. Ingrid Železnik (Krka) 5:01,80;

3000 m: 1. Klara Lukan (Mass) 9:17,42; 2. Breda Škedelj (Krka) 10:34,76;

60 m ovire: 1. Tara Keber (Kronos) 8,75, 6. Tjaša Potočar (Krka) 9,66;

4 X 400 m: 1. Triglav Kranj 3:58,07

višina: 1. Lia Apostolovski (Mass) 1,75, 2. Nika Herakovič (Brežice) 1,75, 3. Leja Glojnarič (Brežice) 1,72, 5. Manca Žagar (Brežice) 1,66, 8. Neja Žnidaršič (Krka) 1,55, 8. Nika Kovač (Krka) 1,55;

daljina: 1. Neja Filipič (Mass) 6,09, 6. Dea Fackovič Volčanjk (Brežice) 5,47;

troskok: 1. Petra Koren (Kronos) 13,19, 9. Zala Simončič Maznik (Krka) 10,02;

palica: 1. Tina Šutej (Kladivar Celje) 450, 4. Lara Zupanc (Brežice) 350;

krogla: 1. Valentina Vavdi (ASB) 12,94, 9. Tjaša Potočar (Krka) 9,89.

I. Vidmar

Galerija