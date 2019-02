Dve novi knjigobežnici, skupaj jih je že trinajst

10.2.2019 | 16:30

V občini Brežice imajo 13 knjigobežnic. (Foto: Občina Brežice)

Brežice - V Brežicah so na dan pred slovenskim kulturnim praznikom namenu predali dve novi knjigobežnici, eno pred Osnovno šolo Brežice in drugo v parku pri Občini Brežice. V občini imajo tako zdaj že 13 knjigobežnic v obliki lesenih omaric s knjigami, kjer si lahko občani izmenjajo knjige po načelu prinesi-odnesi, so sporočili iz občine.

Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice, je dejala, da je postavitev knjigobežnice v neposredni bližini stavbe občine tudi simbolično dejanje, saj je občina v tem letu prejela priznanje Branju prijazna občina. Postavitev knjigobežnice tako pomeni, da gre občina »od besed k dejanjem« in hkrati na primeren način obeleži slovenski kulturni praznik, so zapisali v sporočilu za javnost.

Knjigobežnica v parku predstavlja peto v mestu in želi prispevati svoj delček k dvigu bralne kulture. Knjigobežnica prijazno vabi vse občanke in občane ter obiskovalke in obiskovalce mesta, da se ustavijo in si vzamejo knjigo, ki jih pritegne, in prinesejo knjigo, ki bi jo želeli deliti z drugimi, so še dodali.

Kulturni program ob tem dogodku so pripravili učenke in učenci OŠ Brežice, ki so ga zaključili z doživeto recitacijo pesmi Povodni mož Franceta Prešerna.

M. Ž.

Patricia Čular o knjigobežnici v parku ob stavbi brežiške občine