Oropal bencinski servis

10.2.2019 | 14:30

Foto: Arhiv DL

Kočevje - Policisti so bili sinoči nekaj pred 19. uro obveščeni o ropu prodajalne bencinskega servisa v Kočevju. Po prvih podatkih je zamaskirani neznanec z nožem vstopil v prodajalno in zahteval gotovino, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Odnesel je nekaj sto evrov, nato pa pobegnil. Policisti obvestila o dogodku še zbirajo.

V požaru hiše okoli 20 tisočakov škode

Na kulturni praznik okoli 12.30 bili policisti obveščeni o požaru v stanovanjskih hiši v okolici Kočevja. Ugotovili so, da je zagorela lesena obloga okoli dimnika in peči, nato pa se je ogenj razširil na ostrešje hiše. V požaru je nastalo za okoli 20.000 evrov materialne škode, k sreči ni bil nihče poškodovan. Znakov kaznivega dejanja ni bilo.

M. Ž.