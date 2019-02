Naziv častnega krajana Janezu Ceglarju

10.2.2019 | 18:00

Janez Geglar (na desni) je iz rok predsednika KS Senovo Vlada Grahovca prejel laskavi naziv častnega občana. (Foto: Boštjan Colarič)

Letošnji prejemniki priznanj KS Senovo.

Senovo - Na Senovem so praznik krajevne skupnosti in slovenski kulturni praznik obeležili s petkovo osrednjo slovesnostjo, na kateri so podelili tudi priznanja najbolj zaslužnim krajanom. Častni krajan je postal dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo Janezu Ceglarju. Praznik krajevne skupnosti je posvečen pohodu XIV. divizije, ko so njene enote v noči na 10. februar leta 1944 napadle nemško postojanko in uničile naprave v premogovniku, so sporočili iz senovske krajevne skupnosti.

Predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac je v nagovoru spomnil na pridobitve kraja v minulem letu, in sicer nov most in ureditev kanalizacije na Tomšičevi cesti, ureditev križišča, kanalizacija in cesta na Partizanski ulici in v Novi koloniji ter zaključek modernizacije ceste Dovško - Šedem in del ceste na Ravni log.

»Nov elan gotovo predstavlja pričetek gradnje vrtca na Senovem in poslovilnega objekta v Stranjah, pričakujemo nadgradnjo kanalizacijskega sistema na cesti 3. julija, na Cankarjevi ulici ter nadaljevanje na Tomšičevi ulici, izvedba energetske sanacije Doma XIV. Divizije, kolesarska povezava od trgovine Špar do doma XIV. divizije ter aktivnosti za kolesarsko povezavo Krško – Kozje«, je naštel Grahovac.

Slavnostna govornica je bila dolgoletna učiteljica slovenskega jezika in režiserka gledališke skupine DKD Svoboda Senovo Boža Ojsteršek, ki se je dotaknila pomembnosti lokalne kulture in njihovih ustvarjalcev v kraju ter slovenskega jezika.

Podelili enajst priznanj

Kot že zapisno, je častni krajan postal profesor Janez Ceglar, ki se je priključil Rudarski godbi leta 1951. »Ko se je konec šestdesetih let vrnil na Senovo, se je zaposlil v osnovni šoli, kjer je poučeval glasbeno vzgojo. Vodil je šolske, otroške in mladinske pevske zbore, s katerimi je dosegel odmevne uspehe na pevskih revijah v domovini in tujini. Kmalu je začel poučevati mlade glasbenike, najprej pri godbi, kasneje tudi v glasbeni šoli Krško. Leta 1976 je na željo godbenikov prevzel dirigentsko mesto. Godba je tedaj najprej tekmovala v tretji, potem v drugi in nato v prvi kakovostni skupini, kjer je bil leta 1985 dosežen največji uspeh - ZLATA plaketa v skupini 1. A. za prvo mesto s posebno zahvalo v mojstrskem razredu. Isto leto so tekmovali tudi v takratni Zvezni republiki Nemčiji in zasedli prvo mesto s posebnim priznanjem,« so obrazložili v sporočilu za javnost.

Priznanje z velikim znakom KS Senovo sta prejela Ivan Umek, član Gasilskega društva Mali Kamen od leta 1973, dolgoletni predsednik društva, nekdanji direktor Metalne Senovo, ustanovitelj in predsednik društva za šport, kulturo in turizem – Kamenček; Vlasta Moškon, ki je od leta 1988 nastopila v številnih vlogah z gledališko skupino DKD Svoboda Senovo, nastopala kot recitatorka na kulturnih prireditvah in proslavah in kot povezovalka številnih prireditev, je članica sveta KS Senovo, kjer v zadnjem mandatu opravlja tudi funkcijo podpredsednice sveta KS Senovo.

Dobitniki priznanja z znakom KS Senovo so: Miro Četrtič, dolgoletni član Društva upokojencev Senovo, zelo delaven v društveni športni sekciji balinanje in odličen fotograf; Marija Abram kot dolgoletna članica Društva upokojencev Senovo in zelo prizadevna v sekciji vezenje ter Robi Hercigonja za aktivno delovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Senovo.

Priznanja KS Senovo pa so dobili: Maks Čepin ob 10-letnici Kinološkega društva Senovo; Zvonimir Marinič za delovanje v lutkovni, folklorni in gledališki sekciji DKD Svoboda Senovo; Milan Lapajne za delovanje v folklorni skupini DKD Svoboda Senovo, v Turističnem društvu Senovo in Krajevnem odboru Združenja borcev za vrednote NOB Senovo; Milan Kozole, član in blagajnik Lovskega društva Senovo ter lovski čuvaj, ter Marjana Abram, ki se kot prostovoljka že 26 let vključuje v programe in aktivnosti Društva prijateljev mladine Senovo, so navedli.

Krajanom je za praznik čestital župan občine Krško mag. Miran Stanko, slovesnosti pa se je udeležil tudi poslanec v državnem zboru Dušan Šiško. Kulturni program so sooblikovali praporščaki, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, učenci OŠ XlV. divizije Senovo in Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo.

M. Ž., Foto: Boštjan Colarič

