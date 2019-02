Ljubljančani do zmage nad Novomeščani po treh nizih

10.2.2019 | 19:20

Foto: I. V., arhiv DL

Ljubljana - V 15. krogu državne odbojkarske lige so Novomeščani gostovali v Tivoliju pri slovenskih prvakih. Domačini so prišli do zmage po treh odigranih nizih, s tem pa je prvo zmago v trenerski vlogi na klopi ACH Volleyja Ljubljana zabeležil Matija Pleško, poročajo na spletni strani Odbojkarske zveze Slovenije.

Prvi niz so Ljubljančani začeli udarno in na začetni udarec Đirlića nanizali 5 zaporednih točk (10:5). Čeprav so Novomeščani znižali zaostanek (11:9), so Ljubljančani nabirali točke in znova povišali vodstvo (15:11). Borbeni Dolenjci so našli način, da izenačijo (18:18), tik pred končnico pa so prvič na tekmi tudi povedli (20:19). V zanimivem zaključku so bili na koncu uspešnejši bili domačini, ki so z napako Kumra osvojili prvi niz (27:25).

Gostitelji so v nadaljevanju ponovno prevzeli pobudo (10:6). Tokrat niso dovolili, da bi gostje ogrozili njihovo vodstvo in z napadalnimi udarci višali prednost (23:16), drugi niz so zaključili z rezultatom 25:20.

V tretjem nizu so Novomeščani popustili in hitro je bilo 10 točk v prid ljubljanske ekipe (18:8), ki je rutinirano srečanje zaključila z rezultatom 25:11, so na OZS povzeli tekmo.

Dvorana ŠD Tivoli, Ljubljana, gledalcev 55, sodnika Vrenko Jure, Jovanovič Dejan.

ACH Volley Ljubljana: Kovačič, Purić, Pavlović 6, Satler, Brulec 1, Đirlić 11, Okroglič, Mantha, Vilimanović, Pokeršnik 12, Videčnik 8, Poluian 17.

Krka: Hafner, Ožbalt, Erpič 3, Vrhovšek 1, Kosmina 11, Gorše, Kafol, Pucelj, Kumer 13, Lindič 3, Ogulin 1, Renko, Turk 8, Dimič.

M. Ž.