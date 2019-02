Uspeha niso ponovili

11.2.2019 | 07:45

Najboljši igralec Krke je bil tokrat Žiga Fifolt s 23 točkami in 11 skoki. (Foto: I. V., arhiv DL)

Rogaška Slatina - V zadnji tekmi 17. kola Lige Nova KBM so sinoči košarkarji novomeške Krke izgubili v gosteh proti Rogaški, ki si je tako zagotovila mesto v Ligi za prvaka. V prvem srečanju v 8. kolu je Krka z rezultatom 81:60 gladko premagala ekipo Rogaške, tokrat pa morala priznati poraz, rezultat je bil 76:80 (26:17, 16:28, 12:24, 22:11).

Prvi polčas je imel dve povsem različni četrtini. V prvi so prevladovali krkaši, ki so povedli s 15:3 in 23:9, a so prednost domači že v 12. minuti izničili in nato oni vodili za nekaj točk. Razlika vsega ene trojke pred glavnim odmorom je tako napovedala hud boj v drugem polčasu.

Domača ekipa je v tretji četrtini, posebej v zadnjih minutah, igrala na precej višji ravni kot Krka, med drugim je Mirza Sarajlija prav ob koncu četrtine zadel tri proste mete za vodstvo že z 69:54. Tudi v zadnji četrtini so Slatinčani znali držati Novomeščane na relativno varni razdalji, ko je Leon Šantelj v 36. minuti zadel za 77:61, se je zdelo, da je zmagovalec dokončno odločen. Toda Krka se ni dala in dve minuti pred koncem prišla na vsega pet točk zaostanka po zabijanju Žige Fifolta. Za olajšanje navijačev je 45 sekund pred koncem s košem poskrbel Rashun Davis (80:73), kar je bilo vendarle dovolj za zmago, so dogajanje pa parketu povzeli v Košarkarski zvezi Slovenije.

Pri domačih je z 22 točkami izstopal Mirza Sarajlija, pri Novomeščanih pa Žiga Fifolt s 23 točkami in 11 skoki.

Novomeški trener Simon Petrov je po tekmi povedal: »Želeli smo pokazati dobro igro. Zmanjkalo nam je moči, dovolili smo jim preveč skokov v napadu. Tekma se je odločila v drugi četrtini, ko smo mi popolnoma popustili, in nismo prišli do možnosti, da dosežemo točke, kar so igralci Rogaške izkoristili in prišli do zaslužene zmage.«

Krka bo v torek igrala zaostalo tekmo 15. kola v gosteh proti Sixt Primorski, ki si jo bo moč ogledati v neposrednem prenosu na Šport TV.

Športna dvorana, gledalcev 800, sodniki: Nedović (Kranj), Špendl (Maribor) in Gajšek (Podčetrtek).

Rogaška: Vašl 6 (1:1), Pajić 4 (2:2), Bilić 17 (3:3), Davis 11 (2:6), Knežević 2, Šantelj 12 (2:3), Durnik 2, Sarajlija 22 (8:10), Mijović 4 (1:2).

Krka: Lapornik 9, Fifolt 23 (7:8), Jošilo 11 (2:2), Cinac 11 (1:2), Balažič 7 (1:3), Škedelj 4, Mavra 11 (1:2).

Prosti meti: Rogaška 19:27, Krka 12:17.

Met za tri točke: Rogaška 9:23 (Sarajlija 4, Bilić 2, Mijović, Davis, Vašl), Krka 6:23 (Mavra 2, Cinac 2, Jošilo, Lapornik).

Osebne napake: Rogaška 22, Krka 25.

Pet osebnih: /.

M. Ž.