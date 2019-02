Davi gasili nenaseljeno hišo

11.2.2019 | 07:00

Davi ob 1.40 je na Črešnjevcu pri Semiču, občina Semič, gorela starejša nenaseljena stanovanjske hiša. Gasilci PGD Črešnjevec in Semič so požar pogasili. Ogenj je uničil ostrešje in nadstropje objekta velikosti 5x8 metrov. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto. Gasilci PGD Črešnjevec so ostali na gasilski straži do jutranjih ur.

Dimniški požar

Sinoči ob 21.34 uri so v ulici Sela v Semiču gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Semič so nadzorovali izgorevanje saj in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika. Posebne škode ni.

Težave z elektriko davi ...

Davi ob 5.08 je v naseljih Črešnjevec, Oskoršnica, Omota, Gradnik in Štrekljevec, občina Semič, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Napako na daljnovodu so odpravili dežurni delavci Elektro Ljubljana.

... in tudi čez dan

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;

- od 9.00 do 9.30 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 ure zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE 1987.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRAST 1 PRI VINICI, TP HRAST 2 PRI VINICI, TP BOJANCI, TP PERUDINA;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2 na izvodu Barič-Rogina.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 ure zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, izvod Cerkev.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Piršenbreg med 7.45 in 10. uro in na območju TP Boršt med 8. in 14. uro.

M. K.