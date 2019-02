Na občino na dan odprtih vrat

12.2.2019 | 13:15

Mesto Kočevje (Foto: Marjan Artnak, apletna stan občine Kočevje)

Kočevje - Skupnost občin Slovenije (SOS) že osmič zapored z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Med tistimi, ki bodo jutri odprle svoja vrata in povabile občanke in občane ter medije, da jih obiščejo, si ogledajo nekatere pridobitve in se informirajo o načrtih v lokalnem okolju, je, kot so sporočili iz SOS z območja JV Slovenije občina Kočevje.

V sklopu dneva odprtih vrat bo tako na hodniku občine Kočevje v 1. nadstropju na ogled predstavitev nekaterih ključnih projektov let 2019 in 2020, med 12. in 16. uro pa bo župan dr. Vladimir Prebilič na voljo za srečanje in pogovor zainteresiranim občankam in občanom ali skupinam. Za srečanje je potrebna predhodna najava na e-naslov obcina@kocevje.si ali telefonsko številko 01 89 38 218 (najave sprejemajo do zapolnitve razpoložljivih terminov).

V dopoldanskem času bo župan s sodelavci na občini sprejel dijake in dijakinje ter osnovnošolce in osnovnošolke, popoldne pa se bo srečal s predstavniki prostovoljnih društev v občini Kočevje.

M. Ž.