Iz svetovnih metropol paviljon Čebelji svet v Mirno Peč

12.2.2019 | 16:00

Paviljon Čebelji svet (Foto: arhiv Čebelarska zveza Slovenije)

Mirna Peč - Lahko bi rekli, da je glede na povezanost Mirne Peči s čebelami bilo kar nekako logično, da bi interaktivni paviljon Čebelji svet, ki je bil zadnji dve leti doma in po svetu, do sedaj je namreč stal že v Bruslju, Berlinu, Carigradu, Hongkongu in New Yorku, svoj začasni petletni dom lahko dobil v tej dolenjski občini. Mirna Peč se je namreč za časa Avstro-Ogrske imenovala Hönigstein – Medena Peč, iz česar se je z razvojem izgovorjave razvilo današnje poimenovanje, tri čebele krasijo občinski grb, »čebelarska himna« Čebelar je delo mirnopeškega rojaka Lojzeta Slaka, ime Čebelice so si nadele domače ljudske pevke, imajo tudi vrsto čebelarjev …

»Občina Mirna Peč se je prijavila na javni poziv Čebelarske zveze Slovenije za postavitev paviljona Čebelji svet, ki je sicer v lasti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ga je odstopilo slovenskim čebelarjem, da bi ozaveščali javnost o pomenu čebel in drugih opraševalcev. Zelo smo bili veseli, da so izmed vseh prijavljenih izbrali prav mirnopeško občino, ki bo oktobra lani odprti Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka obogatila še z dodatno ponudbo. Paviljon bomo v muzeju promovirali v sodelovanju z domačimi čebelarji, ki so sicer vključeni v Društvo čebelarjev Novo mesto,« je pojasnila Ljudmila Bajc, ki v okviru občinske uprave kot strokovna sodelavka bdi nad delovanjem muzeja.

Prostor zanj zdaj občina pospešeno ureja v prvem nadstropju bivše mirnopeške osnovne šole, v njej je poleg že omenjenega muzeja od januarja letos še ambulanta družinske oz. splošne medicine, od začetka šolskega leta septembra minulo leto pa v prenovljenih prostorih starega vrtca tudi trije oddelki drugega starostnega obdobja Vrtca Cepetavček. Obiskovalci si bodo lahko paviljon Čebelji svet brezplačno ogledali od marca, in sicer v obratovalnem času muzeja.

»Paviljon sestavlja kupola iz šesterokotnih elementov, ki predstavljajo čebelje satnice. V premeru meri šest metrov, visok pa je 3,2 metra. Čebelje satnice, velike približno 65 centimetrov, so napolnjene z različno vsebino, ki obiskovalcu pobliže predstavi življenje čebel. V njem si lahko s pomočjo virtualnih očal ogledajo filme iz čebeljega sveta, na vgrajenih monitorjih pa različne zanimive posnetke o opraševalcih, slovenskem čebelarstvu in Sloveniji. V paviljonu bodo zasajene tudi slovenske medovite rastline, dodatna popestritev pa so atraktivne fotografije čebel slovenskih fotografov,« je novo pridobitev muzeja orisala Ljudmila Bajc.

M. Žnidaršič