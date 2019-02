Občina bo nadomestni vrtec gradila sama

12.2.2019 | 17:40

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Na črnomaljski občini so se odločili, da nadomestnega otroškega Vrtca Loka, v katerega nameravajo preseliti problematično vrtčevsko enoto na Majerju in to nato opustiti, ne bodo gradili v prvotno predvidenem javno-zasebnem partnerstvu. Skoraj 4,1 milijona evrov vredne naložbe so bodo raje lotili sami, pri tem računajo na podporo Eko sklada.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je na današnji novinarski konferenci povedal, da so se tako odločili, ker so po prejeti ponudbi kandidata za izvedbo v javno-zasebnem partnerstvu ocenili, da takšna izvedba ne bi bila gospodarna in ekonomična.

Ponudba namreč presega ocenjeno vrednost projekta, ki so jo opredelili v sklepu o začetku postopka. Črnomaljska občina bo zato postopek končala brez izbire kandidata in bo sama začela postopek pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo novega 10-oddelčnega vrtca na Loki s spremljajočimi prostori. Za omenjeno naložbo bo občina po županovih besedah najela bančno posojilo.

Po pridobitvi dokumentacije bo občina nadaljevala s postopkom izbire izvajalca, prva gradbena dela pa pričakujejo konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Naložbo nameravajo končati leta 2021, je še napovedal Kavšek.

Kot smo poročali, je črnomaljsko vrtčevsko enoto s približno 30 otroci na Majerju po negodovanju staršev nad tamkajšnjimi razmerami konec leta 2017 obiskala inšpekcija in ugotovila več nepravilnosti ter šolskemu ministrstvu posledično predlagala njegov izbris iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov. Takratno občinsko vodstvo se je odločilo, da bo enoto preselilo v novozgrajeni nadomestni Vrtec Loka, enoto na Majerju ukinilo.

Vrtec Loka bo rešil tudi prostorsko stisko drugih črnomaljskih otroških vrtcev.

B. B