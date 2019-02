Težave z vodo in elektriko

13.2.2019 | 07:00

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolska Gora in Migolica, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Ukrep prekuhavanja še vedno velja tudi za vodovodni sistem Cirnik-Ravne, pa tudi za porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Velika Strmica in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE, izvod Kočevar.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 18.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL ŠMAR.TOPLICE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Stara vas Videm in Sloka cesta med 8:00 in 8:15 uro in med 10:15 in 10:30 uro, za področje nadzorništva Brežice na območju TP Pišece Orehovec izvod Predislavc med 8:30 in 13:00 uro ter za področje nadzorništva Mokronog za območje TP Tržišče kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale med 8:15 in 10:30 uro in na območju TP Škovec, Škovec dolina, Srednje Laknice in Srednje Laknice 2 med 11:00 in 14:15 uro.

M. K.