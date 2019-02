Krka pred bojem za lovoriko malenkostno boljša

13.2.2019 | 08:10

Prvi strelec tekme je bil Jure Lalić s 14 točkami. (Foto: I. V. , arhiv DL)

Koper - Z odigranimi petimi tekmami 15. in 18. kola Lige Nova KBM se je zaključil prvi del državnega prvenstva, prav tako pa so znane vse ekipe, ki bodo tekmovanje nadaljevale v Ligi za prvaka ali v Ligi za obstanek.

Krka je je tako sinoči v gosteh premagala Sixt Primorsko z 66:64 (18:23, 14:17, 25:12, 9:12). Obračun najboljših ekip po osemnajstih krogih rednega dela Lige Nova KBM ni odločal o ničemer, saj je imela Sixt Primorska prvo mesto že v žepu, Krka pa nižje od drugega mesta ni mogla.

Novomeščani, ki so prekinili niz treh tekem brez zmage v državnem prvenstvu, so prvič v tej sezoni premagali Koprčane in redni del končali z 12 zmagami ter 6 porazi. Kot so zapisali na KZS, je bila to za varovance Jurice Golemca to generalka pred nastopom na zaključnem turnirju Pokala Spar ta konec tedna v Kopru, kjer bo prav Sixt Primorska branila naslov, za Novomeščane pa je bila to zadnja preizkušnja pred krajšim premorom in nato odločilnimi tekmami v zadnjih treh kolih regionalne lige.

Krka je preobrat začela v drugem polčasu. V 25. minuti je Jure Balažič poskrbel za izenačenje, nekaj trenutkov kasneje pa so Novomeščani prvič na tekmi povedli. Tretjo četrtino je Krka dobila s 25:12, prednost pa je znala zadržati do konca.

Jure Balažič je bil s 13 točkami, šestimi skoki in dvema podajama najboljši posameznik tekme. Prvi strelec tekme je bil sicer Jure Lalić s 14 točkami.

Liga Nova KBM za prvaka se bo začela 2. marca. Šest najboljših ekip, ki bodo štartale z ničle, čaka deset tekem, od 24. aprila dalje pa četrtfinale na dve zmagi, v katerem se jim bosta pridružile najboljši dve moštvi iz Lige za obstanek.

Po tekmi je trener Novomeščanov povedal: »Odigrali smo dobro tekmo. Večino časa smo bili nepopustljivi v obrambi. Sixt Primorska je odlična pri metu za tri točke, mi pa smo ji to tokrat dobro onemogočali. To nam je prineslo uspeh.«

Dvorana Bonifika, gledalcev 350, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Škrbec (Kranj), Blaško (Postojna).

Sixt Primorska: Šiško 4 (2:2), Hodžić 10 (3:4), Čakarun 3 (3:4), Harris 12 (1:1), Jagodić Kuridža 9 (2:2), Ferme 3, Kosi 3, Glas 5, Marinković 5 (3:4), Vončina 7 (4:4), Henry 3 (1:2).

Krka: Lapornik 2 (2:2), Lalić 14 (0:3), Škedelj 2, Cinac 5, Mavra 7 (2:2), Balažič 13, Osolnik 12 (3:4), Bratož 3, Fifolt 3 (1:2), Jošilo 5.

Met za tri točke: Sixt Primorska 7:18 (Hodžić, Harris, Jagodić Kuridža, Ferme, Kosi, Glas, Vončina), Krka 10:27 (Balažič 3, Osolnik 3, Cinac, Mavra, Bratož, Jošilo).

Osebne napake: Sixt Primorska 20, Krka 23.

Pet osebnih: /.

M. Ž.