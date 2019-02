Peli in godli, da je bilo veselje

Tercet Li-La iz FD Kres je sinoči navdušil v Metelkovem domu.

Škocjan - Sinoči je bilo v Metelkovem domu živahno. V organizaciji novomeške območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in občine je namreč potekala območna revija poustvarjalcev glasbenega izročila 2019 z naslovom Napev - odsev.

Mentorji skupin skupaj z (na levi) Gregorjem Volkom in županom Jožetom Kaplerjem.

Da so za kraj srečanja izbrali Škocjan, ni naključje. Kot je uvodoma povedal župan Jože Kapler, so letošnje leto poimenovali Knobleharjevo leto. Mineva namreč dvesto let od smrti pomembnega rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, kar bodo obeležili s številnimi različnimi dogodki skozi vse leto. Župan je poudaril, da so ponosni na delovanje dveh kulturnih društev v občini, ter da se trudijo za še višji nivo kulture, k čemur naj bi v prihodnosti pripomogla nov kulturni hram v Škocjanu ter Knobleharjev muzej.

Sedem nastopajočih skupin

Klavdija Kotar

Čebelice iz Mirne Peči.

Sicer pa je na dolenjskem koncu bogata tradicija ljudskega petja in razveseljivo je, da so bili med nastopajočimi na reviji tudi mnogi mladi. Kot je dejala vodja izpostave Klavdija Kotar, na širšem dolenjskem območju deluje blizu petdeset pevskih in godčevskih skupin in posameznikov, večina v okviru kulturnih društev, nekaj pa tudi v društvih podeželskih žena. Glasbeno izročilo predstavljajo na samostojnih nastopih in srečanjih doma, pa tudi v tujini. Na podlagi številnih izobraževanj in državnih srečanj sklada nastajajo tudi nove skupine, ki se s pomočjo šolanih mentorjev lotevajo poustvarjanja glasbenega izročila na svojstven način. Naše skupine so uspešne na regijskem in državnem nivoju.

Za tokratno območno revijo se je prijavilo sedem pevskih in godčevskih skupin iz novomeške, škocjanske, topliške in mirnopeške občine.

Ljudske pevke Klasje iz Škocjana

Gregor Volk

S po dvema pesmima so se predstavili: ljudske pevke Klasje, ki pod vodstvom Fanike Martinčič delujejo v okviru KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan; ljudski pevci Vaški zvon iz KD Prečna, ki jih vodi Jože Cesar; ljudske pevke Rožce iz Društva podeželskih žena Dolenjskega Toplice, ki jih vodi Jožica Kotar; pevska skupina Li-Lá iz novomeškega Folklornega društva Kres, ljudske pevke Čebelice iz Društva podeželskih žena Mirna Peč pod vodstvom Anice Galič Kraševec; Fantje z vasi, ki prepevajo pod vodstvom Jožeta Krmca v KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan ter tercet Li-La iz Folklornega društva Kres Novo mesto, ki ga vodi Nina Šalamon. Slednji je zapel tri pesmi.

Njihov nastop je strokovno spremljal Gregor Volk, ki je ob koncu vsem glasbenikom podelil priznanje za sodelovanje, ter jim dal tudi oceno in napotke za naprej.

Zasedbe, izbrane na državno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, se bodo predstavile 16. novembra v Artičah.

Besedilo in foto: L. Markelj

