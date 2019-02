Letos poudarek na prometni varnosti

Trebnje - Če je bil predlani poudarek na kulturi, lani na gibanju in športu, je občina Trebnje letošnje leto razglasila za leto prometne varnosti, saj želijo izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Glavni poudarek bo na opozarjanju voznikov, da med vožnjo ne uporabljajo telefonov in da dosledno uporabljajo varnostni pas.

Kot piše na spletni strani občine, strokovnjaki ugotavljajo, da se vozniki žal premalo zavedajo, da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša njihovo zbranost. »Zaradi tega lahko spregledajo pomembno prometno signaliizacijo in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cesti. Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo. Zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje.«

Ugotavljajo tudi, da je varnostni pas vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu. »Prav zaskrbljujoče je, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo neprivezani, s tem pa ogrožajo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih najbližjih v prometu,« so še zapisali na spletni strani občine.

Občina Trebnje bo v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa, ki ima znanje in izkušnje s področja preventivnega delovanja, z različnimi dejavnostmi v okviru izdelanega letnega programa, skušala vplivati na pravilno odločanje voznikov in jih usmerjala, da bodo za volanom zbrani, trezni in osredotočeni.

Medobčinsko redarstvo bo zlasti v bližini šol in vrtcev ter v strnjenih naseljih izvajalo poostren nadzor prometa.

