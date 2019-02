Naše lepotice na Verigarjevi razstavi

13.2.2019 | 10:25

Nekateri člani društva Verigar – (z leve) Ivan Tomše, Konrad Kajtna (predsednik), Vekoslav Krahulec, Franjo B. Gregl, Ludvik Divjak in Zvone Vidmar – med pripravo tokratne razstave v upravni enoti Brežice. (Foto: M. L.)

Društvo zbirateljev Verigar Brežice je počastilo tudi stoletnico slovenskega vojaškega letalstva. (Foto: M. L.)

Brežice - Društvo zbirateljev Verigar Brežice je ob stoletnici slovenskega vojaškega letalstva, ki so jo z veliko državno slovesnostjo z navzočnostjo predsednika Boruta Pahorja zaznamovali v januarju v Viteški dvorani Brežiškega gradu, zagotovilo darilo za filatelistične sladokusce. Izdalo je razglednico in osebno poštno znamko ter dodalo priložnostni pošti žig; ti trije elementi tvorijo t. i. maksimum karto, ki je priljubljena oblika zbiranja v filateliji.

Po tej svoji prvi letošnji odmevni akciji je društvo Verigar nemudoma nastopilo že z naslednjo, in sicer je pred dnevi odprlo razstavo Naše lepotice, na kateri v sejni sobi Upravne enote Brežice prikazuje povečave osebnih znamk, ki jih založilo v zadnjih letih.

Gre za osebne poštne znamke, ki jih to zbirateljsko društvo posvetilo dogodkom iz zgodovine, vrhunskim športnim uspehom in gospodarskim dosežkom. Razstava tako med drugim prinaša med številnimi primerki znamke v čast vrhunskemu atletu Primožu Kozmusu, v počastitev 660-letnice prve omembe Brežic in ob odprtju hidroelektrarne Brežice.

Razstavo, s katero je Društvo zbirateljev Verigar Brežice dodalo svoj prispevek k razpoloženju v mesecu, v katerem zaznamujemo slovenski kulturni praznik, je na ogled do 7. marca.

Kaj ima s tokratno razstavo skupnega angleško letalstvo? V čem je za društvo Verigar posebej pomembno lansko leto? O tem lahko več izveste v zapisu o razstavi v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

