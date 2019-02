Delovna sobota v znamenju tehniške kulture

13.2.2019 | 09:40

Senovo - V soboto, 2. februarja, smo na OŠ Senovo izvedli tehniški dan za učence od 4. do 9. razreda, učenci prvega triletja so imeli pouk.

Učenci so si ogledali predstavitve delovanja društev Posavja, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z delom na tehniškem področju. Obiskali so nas radioamaterji, potapljači, astronomi, modelarji. Predstavniki omenjenih društev so nam na zanimiv način predstavili svoje delo, s seboj so prinesli opremo, izdelke in z nami podelili kakšno zanimivost ter odgovorili na vprašanja.

Tudi sami smo bili »tehniško« aktivni. Iz nekoliko tršega papirja smo po narisanih predlogah izrezovali dele za vagončke, jih po načrtih pregibali in lepili in tako prišli do končnega izdelka. Kar veliko potrpežljivosti in natančnosti smo vložili v svoje delo in bili ob koncu ponosni vsak na svoj vagonček – bulič. In kaj sploh je bulič? Del tehniške kulture – premogovništva na Senovem. Uporabljali so jih za prevoz neprečiščenega premoga. Delavci so jih morali potiskati z rokami, če so iztirili, so jih morali dvigovati na tir. Seveda je bila ob tem prisotna slaba volja, zato so vagone poimenovali – bulič.

Hvala vsem predstavnikom društev, ki so si vzeli čas za nas in z nami delili svoje znanje.

Novinarski krožek OŠ Senovo

