Razstava Pot knjige

13.2.2019 | 12:20

Artiče - Med 28. januarjem in 7. februarjem smo na Osnovni šoli Artiče gostili razstavo Pot knjige, ki je nastala v sodelovanju z vsemi pomembnejšimi akterji na področju knjige oz. bralne kulture v Sloveniji.

Razstava vključuje 12 plakatov, ki predstavijo naslednje tematske sklope: Rojstvo knjige – predstavitev avtorja, založbe, tiska, e-knjige; Knjiga sreča bralca – predstavitev knjigarne in knjižnice; Zaljubimo se v knjige – predstavitev orodja za promocijo knjige bralcu, promocija knjige in z njo povezane dejavnosti, nagrade, projekti; V objemu besed – srečanje bralca z ustvarjalci knjige oz. naš junak knjižni molj najde svoj novi dom.

Skozi zgodbo o knjižnem molju, ki izgubi svoj dom, sta učence od 1. do 6. razreda na plakatih popeljala pisatelj Žiga X Gombač in ilustrator David Krančan. Učenci so spoznali postopek nastanka knjige, po koncu razstave pa pridobljena spoznanja utrdili s pomočjo različnih dejavnosti (barvanje knjižnega molja, izdelava knjige, nagradna uganka). Trije učenci, ki so si ogledali razstavo in pravilno rešili uganko, so ob koncu razstave prejeli knjižno nagrado.

Stanka Turšič Pungerčar, OŠ Artiče