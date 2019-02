Noč s knjigo

13.2.2019 | 12:30

Trebnje - 14 učencev Osnovne šole Trebnje je v januarju preživelo Noč s knjigo. Z nami sta bili knjižničarki Maja Ule in Mojca Bahun ter učitelji Zvonko Simeunić, Vera Gognjavec in Boža Pungartnik.

Zbrali smo se v sredo, 30. januarja, ob 17. uri v šolski knjižnici. Ko smo se seznanili s potekom naših dejavnosti, smo odložili po tleh knjižnice svoje stvari.

V prvem delu smo brali zgodbe iz knjige Janje Vidmar in Benke Pulko Otroci sveta. Pomembno je bilo, da so bili med nami tudi učitelji in tudi oni so brali. Po branju je sledil odmor. Nato smo se v parih pogovarjali o prebranem in strnili svoja spoznanja v miselni vzorec, ki nam je služil v oporo pri poročanju. Vsak par je predstavil zgodbo, ki jo je prebral, ob tem pa predstavil tudi deželo, kamor je zgodba postavljena. Spoznali smo, da mnogi otroci v različnih koncih sveta živijo iz rok v usta, da otroci živijo v strahu, nemoči, da je pot do znanja mnogim še vedno zaprta.

V Baragovi galeriji smo si ogledali razstavo Baraga in čipka, po kateri nas je vodila gospa Marija Prosenik.

Za večerjo smo imeli pico v Gostilni Šeligo, potem pa smo se vrnili v šolo in si pripravili ležišča. To so bile blazine iz šolske telovadnice. Vsak se je po svoje uredil. Za zaključek večera smo si ogledali mladinski film Gospodična, Nemitežit. Po koncu filma smo zlezli pod odeje in kar hitro zaspali. Zjutraj smo se zbudili pred sedmo uro, zato smo imeli le malo časa, da smo se uredili, pozajtrkovali in pripravili na nov šolski dan. Vtise pa smo zapisali takole:

Všeč mi je bilo druženje.

Spoznali smo veliko novega.

Všeč mi je bilo mirno branje.

Najbolj si bom zapomnil branje zgodb.

Super vzdušje.

Najboljša hrana.

Odlična izkušnja.

Anja Borštnar, 8. d, Osnovna šola Trebnje