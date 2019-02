Kulturno obarvan predpraznični dan

13.2.2019 | 12:40

Mirna Peč - V četrtek, 7. februarja, so na OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč obeležili slovenski kulturni praznik.

Proslavo so začeli s himno. Prireditev je povezovala Jera Parkelj, učenka 6. razreda. Učenci 3. razreda so skozi celotno proslavo po obdobjih predstavili življenje in delo Franceta Prešerna. Mladinski pevski zbor je zapel pesem O, Vrba, ki jo je pesnik posvetil svoji rodni vasi. Učenci šolske gledališke skupine so uprizorili sodobnega Povodnega moža, katerega parodijo na pesnikovo balado je napisal Andrej Rozman - Roza. Učenci 8. razreda so deklamirali Magistrale in s črkami prikazali akrostih pesnikove muze Julije Primic.

Na prireditvi ob dnevu kulture so se z deklamacijo pesmi Dramilo spomnili na Valentina Vodnika, saj letos mineva 200. obletnica smrti prvega posvetnega slovenskega pesnika. S šaljivo pesmijo Jaz sem jež pa so se poklonili Svetlani Makarovič, ki letos praznuje 80. rojstni dan.

Učenci 1. razreda so imeli na ta dan kulturni dan. Ob razvrščanju knjig so izkustveno spoznali razliko med umetnostnim in neumetnostnim besedilom. V likovni delavnici so risbe Prešerna barvali v popart tehniki. Nastali so izvirni in domiselni izdelki.

Besedilo in foto: šolski novinarji

