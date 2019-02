Policist Leon svetuje tudi pri reševanju sporov

13.2.2019 | 14:30

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto pravijo, da je delo z otroki eno njihovih najprijetnejših in obenem najpomembnejših opravil. "V vrtcih in šolah se naši policisti z otroki pogovarjajo o varnosti, pa ne le o varni udeležbi v prometu, veliko pozornosti namenjajo tudi nasilju med vrstniki, varni uporabi interneta in številnim drugim temam," je v sporočilo za javnost zapisala Alenka Drenik in dodala, da jih veseli, da jim otroci radi prisluhnejo, se pogovarjajo in jim celo zaupajo svoje težave, ki jih potem skušajo skupaj reševati.

Obiskali so tudi Osnovno šolo Dragotin Kette Novo mesto, s katero že več let odlično sodelujejo. "Mi zelo dobro vemo, da so otroci s posebni potrebami, ki obiskujejo to šolo, 'pridni kot mravlje', kot imajo zapisano na spletni strani šole, saj že nekaj let z vso skrbnostjo, natančnostjo in vztrajnostjo šivajo blazinice tolažbe. Vanje vtkejo veliko dobrih in lepih misli, jih izročijo policistom, ti pa jih podarijo otrokom, ki se znajdejo v različnih stiskah."

Na tej šoli policista Policijske postaje Novo mesto Aleš Piberčnik in Ladislav Marentič izvajata tudi projekt policije Policist Leon svetuje. S pogovorom, pregledovanjem fotografij, video posnetkov in igranimi prizori, v katerih učenci tudi sami sodelujejo, so ob doslej govorili in spoznali že številne teme, kot je varna pot v šolo, moje - tvoje, preizkus poguma, govorili so o posledicah vandalizma in nepravilne uporabe pirotehnihke, o varnostnem pasu, delu policistov, kaj storiti če nam kak predmet ukradejo in kaj, če ga najdemo in podobno.

"Na konkretnem primeru so se naučili tudi to, kako lahko uspešno rešijo spor in zaključili, da so 'največji frajerji takrat, ko se izognejo težavam'. Policista sta navdušena nad odzivom otrok in se že veselita naslednjega obiska, saj pravita, da je s takimi vedoželjnimi 'zakajčki' vedno lepo sodelovati," dodaja Drenikova.

J. A, foto: Laura Zrilič, OŠ Dragotin Kette

