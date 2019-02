Bodo zaposleni v šoli zaradi dolga občine ostali brez plač?; Ali župana čaka ovadba?

13.2.2019 | 18:05

Osrednja točka več kot pet ur dolge seje občinskega sveta v Šentrupertu je bila seznanitev z nastalimi težavami, ki so povezane s prenovo igrišč pri osnovni šoli, ki se je je lotila občina, za investitorja pa je bila predvidena Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Po opravljenih delih je izbrani izvajalec Lesnina MG Oprema šoli izstavil račun, ta pa je nato na občino poslala zahtevek za poplačilo. A občina denarja še vedno ni nakazala, šola pa zato ni mogla plačati računa in ji sedaj grozi izvršba. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V Splošni bolnišnici Brežice zavračajo strategijo razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravil strokovni kolegij na ministrstvu za zdravje. Z dokumentom se ne strinjajo, ker bolnišnico uvršča med lokalne bolnišnice. Opozarjajo na širši družbeni pomen ustanove. Cilja sta po besedah direktorice ohranitev splošne bolnišnice v sedanjem obsegu in ne zmanjševanje števila dejavnosti ter kakovostne storitve. Več preberite v Dolenjcu.

Cesta na Dolenjem Polju, ki pelje mimo avtomehanične delavnice Bradač, je znova odprta za ves promet. Župan Franc Vovk je za naš časopis dejal, da se je kmalu po prevzemu vodenja občine zavzel za odstranitev table z napisom Dovoljeno za lokalni promet, dodal pa, da ostaja omejitev hitrosti, to je 30 kilometrov na uro. Nad njegovo odločitvijo je razočaran Jože Bradač, ki ima tam hišo in avtomehanično delavnico in si je vrsto let prizadeval, da se zaradi varnosti omeji promet. Upa, da bo župan ugotovil, da je ravnal narobe in da bo odstranjeno tablo postavil nazaj. Če se to ne bo zgodilo, bo skušal svoj prav dokazati po pravni poti

