Župan z gospodarstveniki: prednost urejanju infrastrukture

14.2.2019 | 08:00

Stanislav Malerič (prvi z desne), predsednik OOZ Črnomelj, je natančno opisal razmere v obrtništvu.

Kanižarica - Črnomaljski župan Andrej Kavšek je v okviru občinskega praznika pripravil v Kanižarici tradicionalno srečanje s predstavniki gospodarstva. Kot je dejal, je šlo zgolj za neformalno srečanje, saj je gospodarstvenikom predlagal, da se s predlogi in težavami, ki zadevajo zgolj njih, oglasijo na občinski upravi. In ker so povabljeni ostali v glavnem tiho, je presodil, da nimajo problemov, ki bi zadevali širšo javnost.

Kavšek se je dotaknil priprav na gradnjo tretje razvojne osi proti Beli krajini, ki potekajo, kot je dejal, po načrtih. Vendar bi bilo potrebno razmišljati tudi o posodobitvi železnice. Seveda ne bo šlo niti brez sodobnega optičnega omrežja, župan pa ni mogel tudi mimo 2 x 110 kV daljnovoda od RTP Kočevje so RTP Črnomelj. »Projektiranje tega daljnovoda se je začelo leta 2012, od predlani pa ni bilo nobenih komunikacij več. Dejstvo je, da je bila komunikacija s krajani nekoliko nerodna,« je pripomnil.

Ena od prednostnih nalog v občini bo tudi urejanje poslovnih con. Prav tako pa tudi ustvarjanje pogojev za zaposlovanje ljudi v domači občini. Brezposelnost se sicer zmanjšuje, vendar pa se vsak dan iz črnomaljske v druge občine vozi na delo 1.800 občanov. Brezposelnost ljudi, starih od 30 do 50 let, ni kritična, med brezposelnimi pa je kar 30 odst. ljudi, starih več kot 50 oz. 55 let. In kot je zatrdil župan, bo za zaposlitev teh ljudi potrebno najti rešitev.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija