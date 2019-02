Bogatejši za vodovod in asfaltno cesto

14.2.2019 | 11:10

Ob otvoritvi ceste in vodovoda so najprej nazdravili z vodo.

Stražnji Vrh - Črnomaljski župan Andrej Kavšek, predsednica gradbenega odbora Sonja Fazlić in predsednik krajevne skupnosti Talčji Vrh Tomaž Adlešič so včeraj prerezali trak na na novo asfaltirani cesti na Stražnjem Vrhu. S tem so poleg ceste simbolično predali namenu tudi krak vodovoda številka 14.

Gradnja 540 metrov vodovoda, iz katerega se bo odslej z zdravo pitno vodo oskrbovalo 22 objektov na Stražnjem Vrhu, je veljala 109.000 evrov. Vendar se je občina Črnomelj prijavila za sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna na osnovi Zakona o financiranju občin in tako dobila 94.000 evrov državnega denarja.

V dogovoru s krajani pa so asfaltirali tudi 170 metrov makadamske ceste do lokalne ceste Črnomelj – Stražnji Vrh – Hajka, kar je veljalo dobrih 17.000 evrov. Od tega so krajani prispevali 6.740 evrov, krajevna skupnost Talčji Vrh 2.000 evrov, ostalo pa je primaknila občina Črnomelj.

Otvoritev je s petjem in igranjem na kitaro popestrila Lotie Levak Volf.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija