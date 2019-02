Na gradbišču poškodovan delavec; gorele saje in suha trava

14.2.2019 | 07:00

Včeraj ob 14.58 uri so na Tovarniški ulici v Krškem gasilci PGE Krško nudili pomoč poškodovanemu delavcu na gradbišču. Sodelavci so poškodovanca prepeljali ZD Krško.

Gorele saje

Sinoči ob 23.18 uri so na Drožanjski cesti v Sevnici v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Sevnica so pogasili požar in s termovizijsko kamero preventivno pregledali objekt.

Ob 12.37 so v Velikih Pecah, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentvid pri Stični so nadzorovali izgorevanje saj, nato pa dimnik očistili in pregledali.

Gorela suha trava

Ob 15.52 je pri Drnovem, občina Krško, gorela suha trava. Požar na površini približno pol hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Drnovo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB, TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU, TP JELŠEVNIK, TP SNEČJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, TP DRENJE;

- od 13.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE, TP SOTESKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, na izvodu MEHANIČNA DELAVNICA PARKEL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Krško mesto obveščajo, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Kržišče, Mali Koren, Gmajna, Krakovo, Krakovo Gomila danes predvidoma med 6:25 in 07:05 ter med 14:25 in 15:05 uro; na območju TP Smednik, Dolga Raka, Površje Dolenja vas, Površje, Raški vrh, Ravno Kremen pa bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 6:25 in 15:05 uro.

M. K.